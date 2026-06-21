CFE Pasó del 30% al 54% de la Generación Eléctrica Nacional, Dice Sheinbaum en BC

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la inauguración de la central de ciclo combinado González Ortega, en Mexicali, Baja California, para presentar cifras sobre el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como generadora de electricidad en el país.

Este domingo —Día del Padre— afirmó que la empresa pública pasó de producir el 30% al 54% de la energía eléctrica nacional durante el sexenio anterior, y fijó el 60% como meta de su propio gobierno.

Del 30% al 60%: la trayectoria que Sheinbaum puso sobre la mesa

Al inicio del gobierno de López Obrador: CFE generaba ~30% de la electricidad nacional.

Al cierre de ese sexenio: 54%.

Meta del gobierno de Sheinbaum: 60%.

Plan de expansión: 32,000 MW adicionales.

De esos, 22,000 MW serán de energías renovables.

"Cuando llegó el presidente López Obrador, CFE generaba como el 30% de toda la energía eléctrica. Cuando sale, CFE genera 54%. Y nosotros queremos dejar el 60%", afirmó la mandataria frente a trabajadores de la empresa.

El modelo que describió para alcanzar ese 60% combina inversión pública con financiamiento privado, bajo un esquema que llamó "inversión mixta": el capital puede venir del sector privado, pero las plantas quedarían en manos de CFE.

La planta que motivó el anuncio, y por qué Mexicali la necesitaba

La central González Ortega implicó una inversión de 704 millones de dólares y suma 653 megawatts de capacidad al sistema eléctrico de Baja California, según se presentó durante el acto inaugural.

Sheinbaum explicó la relevancia de la obra señalando que Mexicali figura entre las ciudades con temperaturas más altas del planeta, lo que detona un consumo masivo de aire acondicionado y, con ello, presión sobre las tarifas eléctricas. Añadió un anuncio adicional: la sustitución de 4,000 postes de madera en la ciudad para reducir interrupciones en el servicio.

¿Por qué trajo a cuento 1960 y las privatizaciones?

Para contextualizar el salto porcentual, Sheinbaum repasó la historia del sector: la industria eléctrica fue nacionalizada en 1960 con López Mateos, cuando el Estado compró las acciones de empresas de origen inglés y estadounidense. En su relato, entre ese año y 1990, los hogares con acceso a electricidad pasaron de alrededor del 40% al 85%.

Después vino, según su narrativa, un ciclo de privatizaciones: generación independiente con contratos que describió como "leoninos", sociedades de autoabasto que calificó como "totalmente fuera de la ley" y la reforma energética de 2013, que fragmentó a CFE en empresas regionales. Ese proceso es, en su lectura, lo que explica que la empresa llegara a generar apenas el 30% de la electricidad del país.

Los tres criterios energéticos que enunció la presidenta

Sheinbaum planteó que la política eléctrica del país debe responder a tres ejes:

"La producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional; la segunda, disminuir sus impactos ambientales —sustentabilidad—, y la tercera es justicia social."

Bajo ese marco justificó por qué el plan incluye tanto plantas de ciclo combinado —generación estable— como energías renovables, pese a reconocer que dentro de CFE no todos son entusiastas de fuentes intermitentes como la solar y la eólica.

La interconexión que pocos sabían que ya operaba

Al margen de los porcentajes, Sheinbaum reveló —con aparente sorpresa— que Baja California ya cuenta desde septiembre de 2024 con una primera línea de interconexión al sistema eléctrico nacional. La línea tiene capacidad de 300 megawatts y transmite energía solar desde Puerto Peñasco, Sonora, hacia Mexicali. Históricamente, la península había operado desconectada del resto del sistema eléctrico del país.