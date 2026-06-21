CFE Pasó del 30% al 54% de la Generación Eléctrica Nacional, Dice Sheinbaum en BC

Sheinbaum afirmó en Mexicali que CFE pasó del 30% al 54% de la generación eléctrica nacional e inauguró planta de ciclo combinado por 704 MDD

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: CuartoscuroPresidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

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