Hay 46 Denuncias contra Alumnos de Secundaria, Presuntos Creadores de Catálogo Sexual con IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que se han presentado 46 denuncias por el delito contra la intimidad sexual, en la Secundaria Técnica Número 1 Lázaro Cárdenas del Río.

Esto luego de que varias alumnas denunciaran a tres compañeros de tercer grado, que habrían subido a internet fotografías y videos de contenido sexual con imágenes de estudiantes generadas con inteligencia artificial.

Se informó que la Unidad de Análisis de la Fiscalía continúa con el rastreo cibernético sobre la página donde se habrían difundido las imágenes y videos. Así lo dijo el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya.

Al día de hoy, se han recepcionado 46 denuncias, 46 manifestaciones en las cuales se duelen de esta manifestación; se advierte de la creación de una posible página en Internet, un posible link y digo posible porque al día de hoy no ha sido posible localizar dentro de este medio cibernético; tampoco hasta el momento se ha ofertado o sea ha recabado una imagen o algún video o con alguna persona que haya dicho que ella sí se vio en esta situación

Joven de 14 años, presunto responsable

Señaló que lo más importante es velar por los derechos de los menores, incluido el presunto responsable de 14 años de edad.

Hasta ahora, solo el director del plantel y la trabajadora social han sido separados del cargo hasta que concluyan las investigaciones.

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, expresó el avance en la investigación.

En este momento, se sigue una investigación de manera oficiosa por un delito en contra de la intimidad sexual, sí, te repito, es una persona señalada. En caso de que se acredite dicha situación, lejos de llevarlo ante un tribunal, creo que es importante llevar a cabo acciones de una reintegración en este momento primordial una convivencia estudiantil pero también una reintegración a ese adolescente

Más casos en la entidad

Aún están por determinar si este presunto delito se cometió con el uso de inteligencia artificial o de una aplicación. Además, el funcionario informó que en la entidad se han identificado dos casos similares.

Tenemos otra situación en Ojocaliente, sin embargo, fue afuera del centro educativo, es decir, está relacionado con un estudiante, con una persona involucrada y está siendo investigada

Según la Fiscalía de Zacatecas, en lo que va de año, han iniciado 137 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual, logrando la vinculación a proceso de 51 personas y la sentencia en contra de 26 personas por este tipo de conductas delictivas.

