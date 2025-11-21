¿Hay Carreteras con Bloqueos Hoy? Este Es el Reporte sobre las Autopistas en México

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, se registran algunas afectaciones en diversas autopistas del país. Te decimos cómo está el tráfico en las carreteras hoy.

Este viernes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación de las autopistas del país.

Cabe recordar que las principales carreteras de acceso a la CDMX, que todos los días utilizan miles de automovilistas son:

Así están las autopistas del país hoy

De acuerdo con los reportes de Capufe y Guardia Nacional, así ha estado el tránsito en carreteras del país en las últimas 24 horas:

Ayer 20 de noviembre, se registró un accidente en la autopista México-Pachuca , donde se vio involucrada una pipa cargada con Ácido Clorhídrico.

en la , donde se vio involucrada A la 1:30 horas de hoy, se registró carga vehicular en la autopista México-Querétaro , del kilómetro 69 al 56, por circulación en contraflujo por avance de unidades con exceso de dimensiones en dirección a la CDMX.

se registró en la autopista , del por en por avance de unidades con exceso de dimensiones en dirección a la CDMX. A las 7:56 horas hubo reducción de carriles del km 92 al 114 de la Méxio-Puebla, dirección Puebla, por labores de mantenimiento.

dirección Puebla, por labores de mantenimiento. En Oaxaca, se reporta cierre cierre total de circulación luego de un derrumbe de talud por las lluvias, cercas del km 205+500 en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

