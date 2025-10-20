Hidalgo, el Estado con Más Localidades Aisladas luego de Lluvias: Son Más de 200

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Hidalgo es el estado con más localidades aisladas luego de las lluvias extraordinarias que ocurrieron entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, pero afirmó que el Gobierno mantendrá las labores hasta liberar todos los caminos afectados.

La atención a emergencias continúa hasta que se liberen todos los caminos y se limpien todos los poblados y localidades.

Así lo comentó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 20 de octubre de 2025, en la que comentó que se reconstruirán caminos pero también se crearán nuevos caminos artesanales.

Sheinbaum Pardo dijo nuevamente a los damnificados que no están solos y que se atenderá hasta la última localidad, tanto con la reconstrucción como con el apoyo emergente.

Más de 200 localidades afectadas en Hidalgo

De acuerdo con la presidenta mexicana, hay varias localidades a las que no se ha podido llegar por vía terrestre, principalmente en el estado de Hidalgo.

“Donde más localidades aisladas existen, a la fecha, es en el estado de Hidalgo (…) Son 74 localidades de núcleos primaros y cerca de 135 núcleos secundarios; cuando hablamos de núcleos secundarios pueden ser dos familias que viven en un lugar”, explicó.

De acuerdo con la mandataria nacional, se trata de familias que viven muy apartadas, en lo alto de colinas, y por eso no se ha podido llegar.

Sin embargo, destacó que a todas las localidades se han entregado alimentos y agua gracias a los puentes aéreos, coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

También comentó que ya hay tres centros en esa zona, de los cuales parten los helicópteros a los sitios afectados. Pero además destacó la creatividad de los propios pobladores, pues en coordinación con militares han implementado tirolesas para trasladar el alimento y el agua, mientras se abren los caminos.

Afectaciones en Hidalgo

De acuerdo con el micrositio del Gobierno de México, creado para dar a conocer las afectaciones por lluvias e inundaciones derivadas de la perturbación tropical 90-E, este es el saldo de las precipitaciones en Hidalgo:

Hasta el 20 de octubre de 2025 se reportan 22 personas muertas.

Hay ocho pobladores que permanecen como no localizados.

que permanecen como Un total de 28 municipios tienen afectaciones y localidades incomunicadas.

Este es el listado completo de los 28 municipios afectados:

Tianguistengo San Bartolo Tutotepec Huehuetla Tlanchinol Huautla Tenango de Doria Xochicoatlán Tlahuiltepa Zacualtipán de Ángeles Molango de Escamilla Tepehuacán de Guerrero Eloxochitlán Chapulhuacán Nicolás Flores Xochiatipan Calnali Yahualica Metztitlán Pisaflores Jacala de Ledezma Pacula Huazalingo Atlapexco Juárez Hidalgo La Misión Lolotla Zimapán Huejutla de Reyes

