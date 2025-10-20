Inicio Estados Hidalgo, el Estado con Más Localidades Aisladas luego de Lluvias: Son Más de 200

Hidalgo, el Estado con Más Localidades Aisladas luego de Lluvias: Son Más de 200

En Hidalgo hay decenas de localidades, de 28 municipios, que presentan afectaciones por las lluvias

Afectaciones en Hidalgo luego de lluvia extraordinarias de octubre 2025. Foto: N+

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Hidalgo es el estado con más localidades aisladas luego de las lluvias extraordinarias que ocurrieron entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, pero afirmó que el Gobierno mantendrá las labores hasta liberar todos los caminos afectados.

La atención a emergencias continúa hasta que se liberen todos los caminos y se limpien todos los poblados y localidades.

Así lo comentó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 20 de octubre de 2025, en la que comentó que se reconstruirán caminos pero también se crearán nuevos caminos artesanales.

Sheinbaum Pardo dijo nuevamente a los damnificados que no están solos y que se atenderá hasta la última localidad, tanto con la reconstrucción como con el apoyo emergente.

Noticia relacionada: Fotos | Huehuetla Bajo el Lodo: Así Luce la Destrucción en Municipio de Hidalgo Luego de Lluvias.

Video: Historias de la Tragedia por Lluvias: En Hidalgo, Juan fue Sepultado por un Alud de Toneladas de Tierra

Más de 200 localidades afectadas en Hidalgo

De acuerdo con la presidenta mexicana, hay varias localidades a las que no se ha podido llegar por vía terrestre, principalmente en el estado de Hidalgo.

“Donde más localidades aisladas existen, a la fecha, es en el estado de Hidalgo (…) Son 74 localidades de núcleos primaros y cerca de 135 núcleos secundarios; cuando hablamos de núcleos secundarios pueden ser dos familias que viven en un lugar”, explicó.

De acuerdo con la mandataria nacional, se trata de familias que viven muy apartadas, en lo alto de colinas, y por eso no se ha podido llegar.

Sin embargo, destacó que a todas las localidades se han entregado alimentos y agua gracias a los puentes aéreos, coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

También comentó que ya hay tres centros en esa zona, de los cuales parten los helicópteros a los sitios afectados. Pero además destacó la creatividad de los propios pobladores, pues en coordinación con militares han implementado tirolesas para trasladar el alimento y el agua, mientras se abren los caminos.

Noticia relacionada: En Medio de la Tragedia por Lluvias, 'Los Ángeles de Tepehua' se Arriesgan para Llevar Víveres.

Afectaciones en Hidalgo

De acuerdo con el micrositio del Gobierno de México, creado para dar a conocer las afectaciones por lluvias e inundaciones derivadas de la perturbación tropical 90-E, este es el saldo de las precipitaciones en Hidalgo:

  • Hasta el 20 de octubre de 2025 se reportan 22 personas muertas.
  • Hay ocho pobladores que permanecen como no localizados.
  • Un total de 28 municipios tienen afectaciones y localidades incomunicadas.

Noticia relacionada: 'Escuché una Explosión y Cuando Volteé Mis Hijos Ya no Estaban': Mujer Narra Deslave en Hidalgo.

Este es el listado completo de los 28 municipios afectados:

  1. Tianguistengo
  2. San Bartolo Tutotepec
  3. Huehuetla
  4. Tlanchinol
  5. Huautla
  6. Tenango de Doria
  7. Xochicoatlán
  8. Tlahuiltepa
  9. Zacualtipán de Ángeles
  10. Molango de Escamilla
  11. Tepehuacán de Guerrero
  12. Eloxochitlán
  13. Chapulhuacán
  14. Nicolás Flores
  15. Xochiatipan
  16. Calnali
  17. Yahualica
  18. Metztitlán
  19. Pisaflores
  20. Jacala de Ledezma
  21. Pacula
  22. Huazalingo
  23. Atlapexco
  24. Juárez Hidalgo
  25. La Misión
  26. Lolotla
  27. Zimapán
  28. Huejutla de Reyes

Con información de N+.

