Comemos Todos 2026 Inicia Pagos: ¿Cómo Consultar Saldo para Saber Si Ya Cayó Depósito?

Si eres beneficiario de "Comemos Todos 2026" debes saber que hoy inició el pago del apoyo económico del programa del Gobierno de Quintana Roo y la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado. Por lo que en N+ te decimos cómo puedes consultar tu saldo, para saber si ya te cayó el depósito.

Hay que recordar que durante abril estuvo abierta la convocatoria de registro en 11 municipios para personas cuyo ingreso per cápita no sea mayor a cuatro veces la línea de pobreza por ingreso.

Si tienes dudas de si estás entre los beneficiarios seleccionados del programa, en una nota previa te dimos a conocer cuándo salían los resultados y cuál era el link oficial para consultar los folios validados.

Aunque dado el interés que generó este programa, también te explicamos quiénes debían actualizar sus datos para recibir 7,450 pesos de apoyo Bienestar.

¿Qué días hay pagos de "Comemos Todos 2026"?

La Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo anunció que este lunes arrancó el primer depósito del apoyo económico del programa "Comemos Todos 2026".

Pero, ojo, porque si no te cayó el depósito en tu tarjeta este lunes, ten paciencia. El Gobierno del estado de Quintana Roo anunció que los pagos se harán entre el 11 y 13 de mayo 2026 a través de la Tarjeta que te fue entregada junto con el apoyo de la Canasta Alimentaria.

Recuerda que "Comemos Todos" hace un depósito por 1,490 pesos bimestrales, hasta por cinco ocasiones en el año, es decir un total de 7,450 pesos.

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¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta "Comemos Todos" tras depósito?

Ahora bien, para poder saber si ya te cayó el pago correspondiente debes consultar el saldo de tu Tarjeta en el cajero automático o directamente en ventanilla de la sucursal bancaria.

De modo que para consultar tu saldo, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página: programas https://programas.ketherlife.com/mobile/comemostodos Captura el CURP y número de cliente Da clic en "No Soy un Robot" Y tu saldo aparecerá inmediatamente

En caso de que tengas dudas sobre el programa, sus fechas de pago o el apoyo bienestar, puedes establecer contacto con las autoridades locales, a través de los siguientes números:

Atención al cliente: 998 387 0944

Teléfono Zona Norte: 983 835 1364

Teléfono Zona Sur: 983 832 7862

O bien acudir a alguna de las siguientes direcciones:

Oficina SEBIEN Zona Norte: Av. Palenque S/N, SM. 35, entre Av. Xcaret y Av. Coba, Plaza Hollywood, Primer piso, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77505.

Oficina SEBIEN Zona Sur: Boulevard Bahía 301, Centro, entre Calle Rafael E. Melgar y Calle Emiliano Zapata, Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77000.

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