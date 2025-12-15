Asesinan a Efraín Medina Valenzuela, Exdirector General de Inteligencia de la SSP de Colima

El exdirector general de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Colima, Efraín Medina Valenzuela, fue asesinado este lunes 15 de diciembre de 2025.

El también exasesor de seguridad del gobierno priista que encabezó José Ignacio Peralta Sánchez del 2016 al 2021 fue asesinado frente a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Colima, a unos metros de un campamento de la Defensa, en el municipio de Villa de Álvarez.

Así fue el atentado contra el exfuncionario estatal

Al respecto, la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno Silva, detalló que se tiene el conocimiento de que aparentemente dos personas a bordo de una motocicleta perpetraron el ataque.

"Un atentado en contra de un exfuncionario del gobierno público de Ignacio Peralta del área de Seguridad Pública, que después o en algún momento fungió como asesor; el exfuncionario se confirma que perdió la vida", añadió.

En tanto, en un comunicado, la Fiscalía del Estado informó que Efraín Medina viajaba en compañía de una mujer a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos a disparos sobre la avenida Tecnológico, en la colonia Francisco Hernández Espinoza.

No era la primera vez que era blanco de un atentado

La mujer que lo acompañaba resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida y recibe atención médica hospitalaria. Este era el segundo atentado en contra de Efraín Medina.

El pasado 6 de octubre de 2022, civiles armados le dispararon mientras conducía una camioneta, acompañado por un expolicía, al norte de la ciudad de Colima; ambos sobrevivieron.

