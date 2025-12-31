Oferta Extra Hotelera Está en Auge en Acapulco, Guerrero, ante Llegada de Turistas

En este fin de año el puerto de Acapulco, Guerrero, se encuentra lleno de turistas y muchos de ellos no llegaron a hoteles porque no encontraron cupo o simplemente decidieron rentar algún cuarto particular.

El alquiler de casas o departamentos por aplicación o redes sociales está en auge en este destino donde se tienen más de 25 mil alojamientos de la llamada oferta extra hotelera.

Noticia relacionada: "Acapulco Está de Pie": Sheinbaum Llama a Visitar el Renovado Destino Turístico

Mary ya no alcanzó hotel, por lo que mejor rentó un departamento para pasar las fiestas de fin de año.

La verdad venimos y no nos encontramos con disponibilidad de ningún hotel así es que pues decidimos hospedarnos en un condominio que encontramos por aplicación

Por su parte, Marisol, encargada y administradora de un condominio, afirmó que la demanda recuerda la época dorada del puerto.

Este Año Nuevo, está Navidad está siendo como cuando era el Acapulco Dorado o sea no hay una habitación en Acapulco, no hay una casa, no hay una habitación, no hay un departamento o sea realmente estamos al mil

Video: Gran Noticia para la Recuperación Turística: Acapulco, con más de 90% de Ocupación para Fin de Año

Zona Diamante tiene la mayor oferta

La zona Diamante acumula por lo menos el 80% de la oferta extra hotelera con miles de casas y departamentos particulares en renta.

Noticia relacionada: Cierran el Hotel 'Camarena' en el Puerto de Acapulco, Guerrero

Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, explicó:

De aplicaciones, están rebasando las 20 mil, 25 mil más o menos entonces sí se puede tener la capacidad de poder recibir a toda la gente que venga a disfrutar de Acapulco

Para evitar que vacacionistas pernocten en la playa, la Secretaría de Turismo de Guerrero habilitó la Unidad Deportiva de Acapulco como espacio de alojamiento para que el turismo que no alcance cuartos de hotel pueda instalar casas de campaña en estas vacaciones.

Hasta el momento, ningún turista ha llegado a instalarse en este recinto deportivo de la colonia Progreso.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

ICM