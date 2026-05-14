Revisiones a Motos que Van a Acapulco: Activan Operativo contra el AcaMoto 2026

Este jueves, 14 de mayo de 2026, se puso en marcha un operativo contra el AcaMoto, ante la posible llegada masiva de motociclistas al puerto de Acapulco, Guerrero.

Se trata de un operativo especial de seguridad y vialidad implementado por los tres órdenes de gobierno con el objetivo de salvaguardar la integridad de residentes y visitantes, preservar el orden público y fortalecer las condiciones de movilidad y sana convivencia, contempla:

Acciones preventivas, de proximidad social, seguridad vial, vigilancia, atención ciudadana y videovigilancia en distintos puntos estratégicos del municipio.

Cabe recordar que en mayo de 2025, miles de motociclistas invadieron el puerto de Acapulco, causando destrozos, inseguridad e inconformidad por parte de empresarios hoteleros, establecimientos y sobre todo: turistas nacionales y extranjeros. En ese evento, varias personas murieron por accidentes viales y decenas fueron detenidas por faltas administrativas.

Hace unos días, Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, publicó un mensaje en el que afirmó que el AcaMoto “no está permitido” para este 2026, aquí puedes consultar toda la información.

Noticia relacionada: Acapulco No Dará Permiso para Realizar Aca Moto 2026: "La Prioridad Es la Seguridad", Aclaran

Operativo contra motociclistas en Acapulco

El operativo especial de seguridad y vialidad que se implemneta contra el AcaMot en Acapulco contempla:

Filtros de seguridad y revisión en casetas de peaje y accesos carreteros al puerto, además de puestos de atención ciudadana en puntos estratégicos, donde participarán binomios caninos especializados en la detección de enervantes y armas, así como personal operativo de distintas corporaciones.

Instalación de ministerios públicos móviles para fortalecer la atención inmediata, recepción de denuncias y actuaciones correspondientes en caso de incidentes o hechos constitutivos de delito.

Presencia coordinada en avenidas principales, zona turística y puntos de alta concentración, priorizando la prevención de conductas que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas o afectar la movilidad vehicular y peatonal.

Se dará puntual cumplimiento a los reglamentos de tránsito municipales, estatales y federales, así como a las disposiciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos vigentes orientados a garantizar la paz pública y el respeto a la legalidad.

En el operativo participarán elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, Policía Ministerial y todas las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

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