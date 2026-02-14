Pie de la Cuesta, la Opción Ecoturística del Puerto de Acapulco, Guerrero

Ubicado entre la laguna y el mar, rodeado de paisajes naturales y atardeceres majestuosos, el balneario de Pie de la Cuesta es conocido por ser la opción ecoturística del puerto de Acapulco, Guerrero.

A este lugar cubierto de vegetación y el azul del mar, llegan cientos de turistas nacionales y extranjeros en busca de un ambiente tranquilo para estar en contacto con la naturaleza.

Al respecto Joel, un turista, indicó:

Estamos tranquilos toda la familia disfrutando aquí del paisaje, de la playa. Aquí estamos bien tranquilos por eso venimos hasta acá

Polette Campos, dueña de hotel en Pie de la Cuesta, señaló:

Aquí hay paz, la principal palabra que tenemos aquí en Pie de la Cuesta es paz, porque vienes a Pie de la Cuesta y no hay ruidos, está tranquilo

Video: Recorrido por Pie de la Cuesta, la Puerta Verde de Acapulco: Colorido Mexicano

Gastronomía

La mayoría de los visitantes que llegan a Pie de la Cuesta se instalan en palapas rústicas para disfrutar del romper de las olas y la gastronomía local que con su sazón de la costa guerrerense seduce a los paladares más exigentes.

"Le doy un 10, porque he venido a varios lugares, ve el consomé que me eché, está al cien. Un buen huauchinango a la talla, de maravilla", dice Jaime un turista.

Puesta de Sol

La puesta de Sol con sus tonos rojizos en el horizonte es un espectáculo para cerrar el día.

Judith, otra turista, explica por qué les gusta acudir a este lugar.

El atardecer es muy bonito nos gusta mucho venir para acá, lejos como que del bullicio de la gente. Viendo el sol, escuchando el mar, disfrutando la comida

"En ningún lugar tenemos una playa tan grande como lo que tenemos en Pie de la Cuesta, y que además estamos en medio del mar y la laguna, además de que te puedes ir en un paseo en kayak, te puedes ir a esquiar", indicó Polette Campos, dueña de hotel.

Lejos del bullicio y el estrés, la naturaleza y la actividad turística conviven en armonía en este rincón verde del Pacífico Mexicano.

Con información de Isaac Flores

