Saqueos en Poza Rica, Veracruz, Luego de Fuertes Lluvias; Pobladores se Llevan Bicicletas

Las las fuertes lluvias de las últimas horas que provocaron el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, Veracruz, la gente se ha visto afectada, sin embargo, también se han registrado algunos casos de rapiña.

Se ha observado a la gente sacar bicicletas, y hasta colchones de algunas tiendas que se encuentran en la zona. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

De acuerdo con el reporte del corresponsal Pedro Morales de N+, estos actos se han llevado a cabo desde hace algunos minutos ya que no hay presencia de seguridad que resguarde las tiendas, ya que las autoridades están enfocadas en ayudar a la población afectada.

VIDEO: Se Desatan Saqueos en Tiendas luego de Inundaciones en Poza Rica, Veracruz

La tienda de la cual se han sacado desde bicicletas hasta colchones se encuentra en la calle Brasil.

Actos de rapiña en Poza Rica, Veracruz. Foto: N+

¿Cuáles son las afectaciones por las lluvias en Poza Rica?

Un policía muerto. El Secretario de Gobernación del estado, Ricardo Ahued, dio a conocer que a raíz de las inundaciones registradas en la zona norte del estado, una persona murió, se trata de un policía que acudió al llamado de la población para realizar el servicio a la comunidad en tareas de rescate en la ciudad de Poza Rica, para atender la contingencia.

Un policía en tema de servicio a la comunidad lamentablemente falleció en Poza Rica

Hasta el momento es el único deceso reportado por parte de las autoridades en Poza Rica, sin embargo, las lluvias que se han registrado en las últimas horas han provocado la muerte de 22 personas, hasta el momento, en 4 entidades.

De acuerdo con la Coordinadora de Protección Civil del gobierno federal, Laura Velázquez informó esta mañana en la conferencia de la Presidenta que los estados más afectados son:

Veracruz

Puebla

San Luis Potosí

Guerrero, principalmente Zihuatanejo.

