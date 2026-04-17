Recuperan a Bebé Desaparecido en Oaxaca: Su Mamá lo Habría Puesto en Venta

Un bebé de días de nacido que se encontraba desaparecido desde el pasado 23 de marzo fue recuperado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la ciudad de Tehuantepec, a poco más de 250 kilómetros de la capital del estado.

La denuncia fue interpuesta por la abuela materna del menor de edad, después de varios días de no ver al bebé.

En su declaración dijo que la madre lo había llevado a una consulta médica y que supuestamente el recién nacido se había quedado internado, pero después de casi tres semanas de no verlo, alertó a las autoridades que algo no estaba bien.

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Tras la denuncia en la Fiscalía General del Estado, las autoridades activaron la Alerta Ámber y abrieron una carpeta de investigación por el delito de trata de personas.

24 horas después de haberse recibido la denuncia, la fiscalía confirmó que el bebé fue recuperado en buen estado de salud y que había sido localizado en la comunidad de San Luis Rey, una agencia municipal de la ciudad de Tehuantepec, en la región del Istmo.

Bebé en venta

Según un comunicado de la dependencia, la Unidad Especializada en Trata de Personas ha centrado la investigación en una mujer que ya está identificada, quien presuntamente había ofrecido dinero a la madre del recién nacido a cambio del bebé, aprovechándose de la vulnerabilidad de la familia.

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Tras su aseguramiento, el menor quedó bajo resguardo y custodia del DIF estatal, el cual, en colaboración con otras instancias estatales activaron mecanismos de atención médica y psicológica para garantizar su bienestar.

Hasta ahora, la fiscalía no ha confirmado la detención de ninguna de las personas involucradas en este caso.

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Con información de Jorge Morales

ICM