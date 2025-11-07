Hay Registro al Apoyo Para Madres Solteras en Noviembre: Requisitos y Cómo Pedir Hasta $24,000

Está por acabar el año y un nuevo registro para el apoyo a madres solteras se encuentra abierto durante el mes de noviembre 2025, por tal motivo, acá te damos los requisitos y cómo inscribirte para solicitar la ayuda económica que da un pago de hasta 24 mil pesos en un año.

Hace unas semanas creció la demanda del apoyo para madres solteras, ya que muchas de ellas tenían prioridad para inscribirse al programa con valor de 600 mil pesos en octubre 2025, pero las autoridades de Bienestar anunciaron la postergación del registro hasta nuevo aviso.

¿Qué apoyo para madres solteras tiene registro en noviembre 2025?

El apoyo a madres solteras que tiene inscripciones abiertas este mes es el programa Ayudamos Nuevo León para mujeres, el cual arrancó inscripciones desde el pasado 17 de octubre 2025 y por eso en una nota ya te dijimos cómo puedes registrarte.

Este apoyo es exclusivo para jefas de familia que sean solteras y que funjan como el principal sostén de su hogar. Ayudemos a la mujeres Nuevo León da un pago mensual de 2 mil pesos, por lo que cada mujer va a recibir un total de 24 mil pesos al año.

Requisitos para el apoyo a madres solteras de noviembre 2025

Los requisitos y documentos necesarios para solicitar el apoyo para madres solteras de 17 a 64 años de edad en Nuevo León son los siguientes:

Tener hijas y/o hijos de hasta 17 años.

Residir en el Estado de Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Completar el pre-registro y el Cuestionario CHECS.

CURP validada con RENAPO.

Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.

Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.

Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).

Comprobante de Estudios: Copia simple.

Comprobante de Estado Civil : Copia simple.

: Copia simple. Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.

¿Cómo hacer registro al apoyo para madres solteras 2025?

Para poder entrar al programa Ayudamos Nuevo León en este mes noviembre 2025, las mujeres deben entrar al siguiente enlace https://ayudamosnuevoleon.com y seguir estos pasos:

Selecciona si alguien te está ayudando con el pre-registro a ayudemos a las mujeres Nuevo León. Presiona la casillas donde aceptas todos los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Escribe tu correo electrónico personal y da clic en continuar. Rellena todos los datos personas que se te piden.

Por ahora se desconoce la fecha en que va a terminar el registro para solicitar el apoyo económico para madres solteras 2025 en Nuevo León, por eso te recomendamos hacer tu inscripción en línea lo más pronto posible durante lo que queda del mes de noviembre.

