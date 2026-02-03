Reportan Avistamiento de Ballenas en Playas de Chiapas
Visitantes y turistas en la Playa del Sol, en el municipio de Tonalá fueron sorprendidas por dos ejemplares de ballena jorobada que estarían en edad juvenil
En Chiapas, visitantes y turistas que se encontraban en la Playa del Sol, en el municipio de Tonalá, en la región Istmo Costa, fueron sorprendidos por un par de ballenas.
El espectáculo marino ocurrió en la comunidad de Cabeza de Toro.
Algunos espectadores lograron captar el momento antes de la puesta del sol.
Ruta migratoria
El especialista en biología marina y coordinador del Santuario Puerto Arista, Luis Arturo Álvarez Márquez, dijo que se trata de dos ballenas jorobadas en edad juvenil, que recorren el Océano Pacífico como parte de la ruta migratoria que realizan año con año.
Indicó que la presencia de estos cetáceos se da entre los meses de diciembre a marzo.
Agregó que, además de las ballenas, también podrán apreciarse algunos grupos de delfines que igual están de paso por las playas de la costa de Chiapas.
Con información de Juan Álvarez
