Lista de Resultados Beca León 450: Link y Cómo Saber si Fui Aceptado al Apoyo de $4,000 en 2026

A partir de este jueves 14 de mayo empiezan a salir los resultados de la Beca León 450 para estudiantes de primaria y secundaria, y si hiciste tu registro, acá te decimos cómo saber si fuiste aceptado y el link para checar la lista de preseleccionados en línea, pues los beneficiarios recibirán un apoyo de 4 mil pesos en 2026.

Desde que inició la etapa de inscripciones a las Becas León 2026, en una nota te dijimos los requisitos y cómo hacer tu registro en la página Mi Carpeta Ciudadana en este año. Es importante aclarar que este nuevo apoyo aplica para estudiantes de escuelas públicas y privadas en el municipio de León, Guanajuato.

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Link para checar lista de resultados Beca León 450

Todos los alumnos de primaria y secundaria que hicieron su registro a la Beca Educativa León deben entrar al siguiente link para checar los resultados del proceso: www.leon.gob.mx/educacion.

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Es importante aclarar que los resultados de los preseleccionados a las Becas León 450 se van a publicar en las siguientes tres fechas:

1er corte: 14 de mayo 2026.

2do corte: 21 de mayo 2026.

3er corte: 28 de mayo 2026.

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¿Cómo saber si fui aceptado en la Beca León 450 de 2026?

En la página oficial del Gobierno de León se va a publicar la lista de resultados con todos los estudiantes que fueron preseleccionados para recibir la beca educativa 450. No hay que hacer nada, solo esperar a que esté disponible el listado este 14 de mayo 2026.

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Todos los alumnos que salgan en la lista de preseleccionados de la Beca León 450, a partir del 18 de mayo 2026 deben acudir a las oficinas de la Dirección General de Educación, en el horario de cita que les sea asignado. Los documentos que deberán llevar son el número de folio de solicitud, los papeles anexados en la solicitud para cotejo y una identificación oficial en original del padre, madre o tutor.

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