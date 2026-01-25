Sentencian a 13 años de Prisión a “El Monstruo” por Homicidio Calificado en Grado de Tentativa
La Fiscalía General del Estado de Baja California obtuvo una sentencia condenatoria contra Raymundo Castrejón Ruiz por un ataque armado ocurrido en noviembre de 2023.
La Fiscalía General del Estado de Baja California, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de prisión en contra de Raymundo Castrejón Ruiz, alias “El Monstruo”, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 22:00 horas, cuando la víctima, identificada como Octavio “N”, caminaba por la calle Polanco del Ejido Francisco Villa, en la ciudad de Tijuana.
En ese lugar fue interceptado por el imputado, quien comenzó a golpearlo en el rostro con los puños y posteriormente sacó un arma de fuego tipo revólver y le disparó en varias ocasiones sin lograr impactarlo.
Agresor identificado
Durante el forcejeo, la víctima intentó desarmar al agresor, momento en el que Raymundo Castrejón logró accionar nuevamente el arma y le ocasionó una lesión en la mano derecha, para después darse a la fuga, sin lograr privarlo de la vida.
Como resultado de las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía, el agresor fue plenamente identificado y se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra el 26 de febrero de 2024.
Finalmente, el 14 de enero de 2026, durante la audiencia intermedia, se autorizó la celebración de un procedimiento abreviado, en el cual el imputado aceptó su responsabilidad penal. Derivado de ello, el juez impuso la pena de 13 años y 4 meses de prisión, dejando a salvo los derechos de la víctima en lo referente a la reparación del daño.
