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¿Tembló Hoy en México? Magnitud y Epicentro de los Sismos este 14 de Mayo de 2026

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Conoce aquí los detalles sobre los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 14 de mayo de 2026

Simso en México

Diariamente se registran varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este jueves 14 de mayo de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.  No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sabías que en México podría registrarse un terremoto en la Brecha de Guerrero, en una zona de 230 kilómetros que abarca del sur de Acapulco hasta Papanoa, aquí puedes consultar los detalles.

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Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

  • A las 2:46 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 45 km al noreste de Mapastepec, Chiapas, a 163 km de profundidad.

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