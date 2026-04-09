¿Tembló Hoy en México? Reporte de Sismos este 9 de Abril 2026

Este jueves, 9 de abril de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

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Sismos hoy en México

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 3:44 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 47 km al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

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Con información de N+.

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