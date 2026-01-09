Temblor Hoy en México: Magnitud y Ubicación de los Sismos este 9 de Enero de 2026

En los primeros días de este año, México ha registrado cientos de sismos, entre ellos uno de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, que fue perceptible en la Ciudad de México (CDMX), donde se activó la alerta sísmica, y hoy 9 de enero de 2026 no es la excepción, pues el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha informado de los temblores perceptibles, por ello aquí te compartimos su magnitud y ubicación.

El 2 de enero de 2026 un sismo sorprendió tanto a los habitantes de Guerrero como de la CDMX, pues antes de las ocho horas de ese viernes se activó la alerta sísmica y luego se sintió un fuerte temblor.

Las autoridades informaron de los daños y los cientos de réplicas del sismo que tuvo epicentro en San Marcos, incluso, se reportaron muertes relacionadas con el temblor.

Al realizar las evaluaciones de daños por el sismo del 2 de enero de 2026, autoridades determinaron que más de 20 municipios presentaron algún tipo de afectación.

Video: Sismo del Pasado 2 de Enero 2026 Provoca Desabasto de Agua en Acapulco

¿Dónde tembló hoy?

Durante las primeras horas de este viernes, el SSN compartió reportes de sismos que fueron perceptibles y detalló tanto su magnitud como ubicación, por ello aquí en N+ te compartimos una lista de los temblores hoy 9 de enero 2026.

Guerrero: Sismo Magnitud 4.4, localizado a 39 km al suroeste de Petatlan, a las 02:30:09 horas.

Oaxaca: Sismo Magnitud 4.1, localizado a 23 km al suroeste de Crucecita, a las 02:59:53 horas.

Historias recomendadas: