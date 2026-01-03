Suman 24 los Municipios Afectados en Guerrero por el Sismo de Magnitud 6.5 en México

Las autoridades de México actualizaron a 24 el número de municipios del estado de Guerrero que registraron algún tipo de afectación por el sismo de magnitud 6.5 ocurrido el viernes 2 de enero de 2026 y señalaron que continúa la evaluación de daños y la recuperación de servicios, en coordinación con el Gobierno, informó este sábado la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En su más reciente comunicado, la CNPC indicó que “se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)” para la atención a la población, la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios tras el movimiento telúrico.

𝗟𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂́𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝟮𝟰 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗳𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼. pic.twitter.com/ihZAPafoEx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 3, 2026

Efectos por el sismo de magnitud 6.5

Hasta el viernes sumaban 16 municipios de Guerrero que registraron efectos por el sismo, con el reporte de 144 viviendas con daños de nivel bajo y medio.

Ahora, el listado se elevó a 24 municipios con algún tipo de afectación, entre estas localidades el puerto de Acapulco de Juárez, uno de los sitios turísticos más importantes del país son los siguientes:

San Marcos, el epicentro del terremoto

Tecoanapa

Las Vigas

Ayutla de los Libres

San Luis Acatlán

Malinaltepec

Juchitán

Nuu savi

Cuautepec

Florencio Villarreal

Juan R. Escudero

Chilpancingo de los Bravo

Eduardo Neri

Chilapa de Álvarez

Tixtla de Guerrero

Coyuca de Benítez

Atoyac de Álvarez

Tlapa de Comonfort

Malinaltepec

Acatepec

Copanatoyac

Zitlala

Huamuxtitlán

La CNPC precisó que se mantiene la evaluación y cuantificación de viviendas afectadas en dichos municipios y que, para apoyar esa tarea, desplegó al municipio de San Marcos una Misión de Enlace y Coordinación (ECO).

La nota apuntó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para la atención de la población afectada.

También informó que personal técnico especializado de la Comisión Nacional del Agua atiende la rehabilitación de los sistemas de captación de agua potable Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec de Acapulco de Juárez, debido a afectaciones vinculadas al suministro eléctrico.

Sobre energía, el nuevo reporte indicó que la Comisión Federal de Electricidad activó su Sistema de Atención de Emergencias con el despliegue de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos.

Las autoridades federales reiteraron que se mantiene la coordinación con instancias estatales y municipales para atender solicitudes de apoyo, mientras avanzan los peritajes y la cuantificación de daños en Guerrero.

