“Tren Maya Trajo Turismo y Mucho Trabajo”, Dicen Habitantes de Mérida

Pese a que la obra del Tren Maya en el sureste de México está inconclusa, turistas mexicanos, y sobre todo extranjeros, han comenzado a usar las estaciones y tramos habilitados.

Desde la estación Cancún, por ejemplo, solo hay dos corridas por día, una a las 7 de la mañana y otra a las 9, con dirección a la estación Mérida/Teya, viaje que dura cerca de tres horas.

Los trabajadores de la ciudad de Mérida, coinciden en que la estación del tren que pusieron en ese lugar, ha ayudado a que haya más visitantes.

“Está muy bonito y da la impresión de que ya estamos más avanzados. (El tren maya) ayuda mucho porque vienen muchos visitantes de otros lados que no habían podido venir. Llegan en él y hasta se ponen a platicar con nosotros”, comentó Geysi Arana, trabajadora de mantenimiento de la estación Mérida/Teya.

Por su parte, Mauro, taxista por aplicación de Mérida, dijo que con ese nuevo destino, sus viajes han aumentado desde que la estación está habilitada.

“Nos convino que trajeran el Tren Maya aquí (Mérida) porque hay mucho turismo, mucho extranjero. Salen muchos viajes a la estación. Desde diciembre (cuando se inauguró la obra) los viajes a Teya salen constantemente”, afirmó.

Las estaciones habilitadas en el tramo de Cancún a Mérida/Teya son: Cancún, Leona Vicario, Nuevo Xcán, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal, Tixkokob y Mérida/Teya.

Familias pasean por el tren

Desde muy temprano aquellas personas y familias que adquirieron su boleto llegan con, por lo menos, media hora de anticipación para el abordaje del tren en la estación de Cancún.

El costo en taquilla por boleto es de 735 pesos en clase turista y mil 164, clase premier para adultos y niños. Personas de la tercera edad pagan 391.

Y aunque en la mayoría de las estaciones habilitadas siguen con trabajos de construcción y acabados, los turistas disfrutan el paseo, y coinciden en que es una obra que beneficia a la región.

“Creo que esta obra beneficia porque ha dado mucho trabajo a las personas, y a nosotros los mexicanos nos regresaron los ferrocarriles porque no tenían por qué haberse ido”, compartió la señora María de la Luz Cortés.

“Me gustó el recorrido que hice (de Cancún a Mérida), muy corto pero ya vendré al completo. Esta obra beneficia porque hay mucho turismo, jamás pensé que en enero hubiera tanto, extranjero principalmente”, dijo por su parte Beatriz Martínez, visitante de la Ciudad de México.

Incluso Alan, un niño de 7 años que viajaba con su familia, disfrutó el paseo en tren, aunque le gustaría que ya estuviera completamente terminado.

“Está bonito. Lo único que no me gusta es que toda la comida está hasta el fondo del pasillo. Está muy bonito, tiene asientos cómodos. Me gustaría que la próxima vez que vengamos ya esté terminado”.

¿Cuánto cuesta la comida en el Tren Maya?

Aunque en los viajes en el tren maya los pasajeros pueden ingresar con alimentos y bebidas, el transporte ofrece un servicio de cafetería para aquellos que no venían preparados.

Ahí se pueden comprar tres tipos de alimentos que son un “Tico” (baguette) con un costo de 100 pesos, sándwich (75 pesos) y empanadas que cuestan 70 pesos. Un refresco tiene valor de 48 pesos y un café americano 40.

Pero también venden bebidas alcohólicas. Una cerveza cuesta 50 pesos pero si quiere algo más “fuerte” también ofrecen ron en 70 pesos el vaso, o whisky, tequila y vodka en 100 pesos, con su respectivo mezclador.

