Un Grupo Musical, un Baterista y una Cisterna: las Claves en el Asesinato de Itzel Díaz

En la casa de sus padres, en el municipio de Ozumba, en el Estado de México, entre flores, velas y canciones que ella solía cantar, la familia de Itzel Díaz González le dio el último adiós. Tenía 23 años, era egresada de la carrera de ingeniera en logística y transporte, y en sus ratos libres era vocalista de un grupo versátil. Cantaba en bodas, fiestas y ferias locales. La música era una de sus pasiones.

El 7 de octubre, Itzel salió a cenar con un compañero del grupo, un baterista con quien compartía escenario y supuestamente, una amistad. Fue la última vez que su madre, Tulia González, la vio. Antes de salir, Itzel le envió a su mamá el número del joven con el que se encontraría, como medida de precaución. Nunca volvió.

"Se Perdió Mucho Tiempo": Madre de Itzel Díaz Exige que Sujeto Pague por Feminicidio en Ozumba

Esa noche, Tulia se preocupó cuando su hija dejó de responder a sus mensajes. Intentó comunicarse con José “N”, el joven baterista. “Le dije: ‘Dile a Itzel que necesito hablar con ella. Me urge’. Y me respondió: ‘¿Cuál Itzel?’”, relató. Al principio, José negó conocerla, negó haber salido con ella, y negó tener información alguna.

Pero ante la presión de la familia y las inconsistencias, José "recordó": dijo que sí la conocía, que sí cenaron, pero que ella se había marchado sola después. Incluso se ofreció a ayudar a buscarla.

"Se perdió mucho tiempo", reclama su madre

Fueron días de angustia. La familia movió cielo y tierra: denuncias, redes sociales, llamadas. La búsqueda llevó finalmente a un cateo en una vivienda del municipio de Tepetlixpa, donde vivía José. Ahí, dentro de una cisterna, encontraron el cuerpo sin vida de Itzel.

La joven había sido asesinada y su cuerpo oculto en el sitio donde se suponía solo iba a cenar. José “N” fue detenido, luego de caer en contradicciones frente al Ministerio Público. Su versión no cuadraba. Las piezas comenzaron a armarse con horrorosa lógica.

Feminicidio de Itzel Díaz: Familiares y Amigos Despiden en Ozumba a Joven Hallada Muerta

“Se perdió mucho tiempo, mucho mucho tiempo. Yo sí les pediría que esta persona pague por lo que le hizo a mi hija. Mi hija no era una persona de calle. Era alegre, tenía muchos amigos. Le tenían mucho cariño. Yo le decía mi niñota”, dijo entre lágrimas su madre.

La comunidad de Ozumba y zonas cercanas del Valle de México ha mostrado su indignación. Piden justicia para Itzel y que hechos así no se repitan.

