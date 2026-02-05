Bebé Liam Gael, Rescatado de Entre las Ratas en Ecatepec; Padres Buscan Recuperarlo del DIF
Policías rescataron en Ecatepec a Liam Gael, hallado solo en una vivienda improvisada; el DIF lo resguarda mientras evalúa si puede volver con sus padres
Liam Gael, un bebé de apenas 1 año y 3 meses, fue encontrado completamente solo dentro de una vivienda improvisada en la colonia El Chamizal, municipio de Ecatepec, Estado de México. El lugar estaba construido con basura, maderas y lonas, representando un grave foco de infección.
El hallazgo ocurrió durante un operativo policiaco contra el robo de vehículos, y el menor fue rescatado por elementos municipales. Actualmente se encuentra bajo el resguardo del DIF de Ecatepec, mientras sus padres buscan cumplir los requisitos legales para recuperarlo.
El caso ha generado una fuerte reacción social, al tratarse de una familia en situación de pobreza extrema. Las autoridades recalcan que la decisión no criminaliza la pobreza, sino que busca proteger al menor.
El bebé estaba rodeado de basura y ratas, acompañado solo por un perro
Juan José Cabrera Espinosa, policía segundo de Ecatepec, relató que localizaron al menor tras escuchar su llanto constante. La vivienda estaba cerrada con candado, y al no obtener respuesta, decidieron forzar la entrada.
Empezamos a abrir la puerta hasta reventarla. Una vez que logramos entrar, nos percatamos de que se encontraba el bebé con una mascotita muy pequeña, y asimismo salieron ratas del domicilio.
En el interior, las condiciones eran insalubres y peligrosas. El niño presentaba picaduras de insectos, pero no señales de violencia. La zona fue asegurada y se activó el protocolo de protección infantil.
DIF confirma que el niño está estable y sin signos de maltrato
Marian Uribe, procuradora de protección de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en Ecatepec, informó que Liam Gael fue valorado por un médico legista, quien descartó cualquier tipo de maltrato o abuso.
El niño se encuentra en buenas condiciones. El médico legista no arroja ni un rastro de maltrato ni de abuso. Lo que quiero dejar claro es que no estamos criminalizando la pobreza. Sabemos que es una condición real y dolorosa en nuestro país, pero lo que estamos tratando es de cuidar al menor.
Padres piden una segunda oportunidad: "Nunca lo había dejado solo"
Francisco Anota, padre del menor, explicó que trabaja recolectando materiales reciclables y que ese día salió a vender chatarra, por lo que decidió no llevar al niño con él debido a la carga excesiva.
Llevaba yo demasiado cargado el diablo como para poderme llevar al niño, entonces no quise arriesgar al niño.
Aclaró que el menor no está desnutrido, aunque sí tenía algunas picaduras de insectos.
No está lastimado ni nada. Está bien gordito, yo le tengo cuidado en sus alimentos. Cada mes lo llevo a sus citas médicas.
Francisco y su esposa han expresado su arrepentimiento y aseguran que no volverían a dejar solo al pequeño.
Nunca lo había dejado solo. Sí me arrepiento y no lo volvería a hacer
Padres inician proceso legal para recuperar la custodia
La familia ya fue notificada oficialmente del proceso de restitución. Las autoridades les otorgaron un plazo de seis meses para mejorar sus condiciones de vida si desean que Liam regrese con ellos. Esto incluye conseguir un empleo formal y abandonar el asentamiento irregular donde vivían.
Me dicen que me tengo que ir de aquí, y mi esposa también me dijo que me tengo que conseguir un trabajo.
De acuerdo con el DIF municipal, durante este proceso se dará seguimiento psicológico, legal y social tanto al menor como a sus padres, quienes ya fueron valorados por personal del organismo. Además, se ofreció apoyo jurídico gratuito a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
El caso refleja la realidad de miles de familias en pobreza extrema
La situación de Liam Gael ha provocado un debate social profundo sobre el papel de las instituciones en la protección infantil en contextos de pobreza. Según datos del Coneval, más de 18 millones de niñas y niños en México viven en situación de pobreza, muchos en condiciones similares a las que enfrentaba Liam.
Las autoridades han reiterado que este caso no busca castigar la pobreza, sino proteger el interés superior del menor. Mientras tanto, el bebé permanecerá en custodia del DIF hasta que se determine si sus padres pueden ofrecerle un entorno seguro y digno para su desarrollo.
