Buscan Recuperar a Su Hijo que Está Bajo Resguardo del DIF; Fue Encontrado Solo

Desde el viernes, un menor de 1 año 3 meses de edad se encuentra bajo resguardo del DIF de Ecatepec. Había sido ubicado, solo, en una vivienda precaria.

Inicialmente se reportó que estaba abandonado, pero los padres del niño buscan recuperarlo.

Tendrán 6 meses para cumplir con varios requisitos.

Localización del menor

Un llanto provenía de una construcción hecha con lámina, cartón y madera en la colonia El Chamizal en Ecatepec, Estado de México.

El bebé de 1 año y 3 meses de edad, Liam Gael, se encontraba encerrado en condiciones insalubres y fue trasladado al DIF local.

Juan José Cabrera, jefe del Sector 9 en Ecatepec, narró cómo localizaron al bebé:

Empezamos a tocar, no nos contesta nadie, escuchamos al bebé, ya la desesperación de nosotros, era una vida, hay que rescatarla, empezamos a jalar la puerta hasta que se rompió. Se encontraba con una cadena y un candado totalmente encerrado nos dimos a la tarea de derribar y romper la puerta, nos encontramos un bebé de 1 año 3 meses, al lado bastantes animalitos, las ratas

Más tarde, se presentó en el lugar Francisco Anota Fajardo de 44 años de edad, padre de Liam, quien afirmó salió a vender fierros para comprar alimento para el menor.

Ese día fui a dejar unos fierros porque yo me dedico a pepenar en la basura, recojo cobre y todo lo que se puede recolectar para venderlo. Llevaba yo demasiado cargado el diablo como para poderme llevar al niño, entonces no quise arriesgar al niño. No, no, no. El niño no está lastimado ni nada, tiene picaduras de animalitos, como moscos, es lo único que tiene. No, no al contrario está bien gordito mi hijo hasta eso yo le tengo cuidado en sus alimentos, cada mes se lleva a los pesos, como está el niño en el Hospital, cada mes tengo yo sus citas

Francisco y Dayana, padres de Liam, cuentan que perdieron hace 2 meses el cuarto en el que vivían.

Me dicen que componer en que me tengo que ir de aquí y me dice mi esposa que también me tengo que conseguir un trabajo

Francisco asegura que sí está arrepentido:

La mera verdad sí porque nunca lo había dejado solo y nunca lo haría no, nomás que yo no me podía arriesgar

Por su parte Dayana, madre de Liam, explica lo que le piden para recuperar a su hijo:

Quiere recuperar a su hijo, yo también quiero recuperar a mi bebé. No, no me lo dejaron ver ayer. A mí me dijeron que tengo que tener un cuarto o una casa bien y un trabajo también

Autoridades

Autoridades indicaron que los padres tienen hasta 6 meses para mejorar sus condiciones de vida.

Al respecto Marian Uribe, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec, indicó:

El niño se encuentra en buenas condiciones, el médico legista no arroja ni un rastro de maltrato ni de abuso, por supuesto lo que quiero dejar claro que es importante decir a toda la ciudadanía que no estamos criminalizando por supuesto la pobreza sabemos que es una condición en nuestro país, que desgraciadamente se vive

Con información de Dafne Mora

