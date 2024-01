Jóvenes Denuncian Abuso Policial en Guadalajara; Policías los Golpearon

Sale a la luz otro caso de abuso policial y los protagonistas son elementos de la Comisaría de Guadalajara.

Video. Denuncian abuso policial en Guadalajara

José de Jesús fue víctima de un presunto abuso policial, el pasado viernes 27 de diciembre, por parte de uniformados tapatíos. El joven de 23 años de edad se reunió con dos amigos en el parque Revolución, ubicado en la colonia Americana. Relata que tenía apenas unos segundos de haber llegado con ellos, cuando dos policías de Guadalajara se les acercaron y sin explicación, les indicaron que les harían una revisión de rutina.

Después, todo se tornó en agresiones por parte de los uniformados. Así fue como el joven describió los hechos.

Que era revisión de rutina y que sacáramos nuestras cosas y se me hizo muy sospechoso, porque llegué solamente a saludar a mis amigos y me senté…nunca me opuse, hasta cuando ellos me dijeron que sacara mis cosas, que me abriera de piernas, que me pusiera contra la mesa, todo lo hice, pero ellos me forcejeaban como si me estuviera yo resistiendo.

En la revisión, a uno de los amigos de José de Jesús le encontraron una pipa, mientras que a él una dosis mínima de marihuana. Sin embargo, aseguran que no estaban consumiendo nada en vía pública ni haciendo algún disturbio. Aún así, pese a que no se resistieron a la revisión, los sometieron y se los llevaron a bordo de una patrulla, en la cual durante todo el trayecto sin rumbo fijo los estuvieron golpeando.

A mis amigos les quitaron sus carteras y a mí me esposaron y a mi amigo Carlos también, y me empezaron a subir a la camioneta ya por la fuerza, a mi amigo lo subieron, pero sin que se opusiera a nada. A mí me empezaron a golpear en la camioneta, ya como a dos o tres cuadras bajaron a mi amigo, pero ya con su cartera vacía…¿Cuánto le quitaron? 4 mil pesos.

Luego de varios minutos de trayecto y golpizas, a José de Jesús lo bajaron de la patrulla y lo abandonaron en calles de la colonia Moderna, no sin antes amenazarlo en caso de denunciarlos. Luego de que recibiera apoyo por un comerciante para llamar a los servicios médicos, fue trasladado a un puesto de socorros donde recibió una segunda amenaza.

Cuando me bajaron de la camioneta, me dijeron que corriera y que no mirara hacia atrás, si no me disparaban. Me mandaron a la Cruz Verde y todavía fue el oficial, está allá a la Cruz Verde, a amenazarme que diera otro testimonio, que mis amigos me habían golpeado y que ellos me habían dejado allá.

Ahí, en las investigaciones, el comandante a cargo se percató de que el joven había sido víctima de abuso policial, ya que José de Jesús traía marcas de los aros aprehensores, pese a que los oficiales involucrados aseguraban que ellos no habían intervenido.

El afectado asegura que los uniformados traían una segunda pistola, al parecer no oficial, con la que le propinaron la golpiza. Además, nunca reportaron su detención, ni ante la corporación, ni ante el Ministerio Público.

Ante esta situación, la Comisaria de Guadalajara informó que se abrió una investigación a través del área de Asuntos Internos y de la Dirección Jurídica en contra del oficial Ángel René ‘N’ de 38 años de edad y de Alonso Emanuel ‘N’ de 22 años. Este último ya fue dado de baja de la corporación y sigue bajo investigación por parte de la Fiscalía del Estado y mientras tanto, Ángel René fue separado de sus funciones y no se descarta que también sea dado de baja de la comisaría.

José de Jesús interpuso también ya una queja ante Derechos Humanos, en espera de que en la calle ya no existan malos elementos. Y es que cabe señalar que apenas el pasado mes de diciembre otros cuatro elementos de la Policía de Guadalajara fueron detenidos por abuso policial y tortura sexual.

Priscilla Velasco / N+

