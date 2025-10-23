Anuncian Cierre de Planta Automotriz en Aguascalientes; 800 Personas se Quedarán sin Empleo

La empresa Compas, del sector automotriz, anunció el cierre definitivo de su planta en Aguascalientes para el mes de mayo de 2026, lo que implicará el despido de alrededor de 800 trabajadores.

De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, la compañía concluirá en noviembre de este año la producción de los modelos que actualmente ensambla, mientras las autoridades buscan que la planta sea absorbida por otra empresa proveedora.

Al rededor de 800 personas perderán su trabajo

El Secretario General del Gobierno de Aguascalientes señaló que sostendrán acercamientos con los empleados para procurar su reubicación y evitar la pérdida de empleos, además de destacar que la expansión de Nissan en el estado podría abrir nuevas oportunidades laborales.

En junio de este año, Compas ya había reducido su línea de producción, dando a los trabajadores la opción de retirarse voluntariamente, esperar su liquidación o permanecer en la plantilla. En ese momento fueron despedidos cerca de 300 empleados.

La empresa aseguró que, en este nuevo proceso, garantizará la liquidación correspondiente y el pago completo de salarios a los trabajadores afectados.

Andrea Esparza / N+

