Aumenta Costo de la Visa en Jalisco; Este es su Nuevo Precio
La Visa americana de no inmigrante incrementó su precio tras la implementación de la nueva Tarifa de Integridad del Visado. Ahora su costo total asciende a más de 8 mil pesos
El costo de la visa americana aumentó su precio, sobrepasa los 8 mil pesos. A partir de este mes se agregó un cargo adicional; la Tarifa de Integridad del Visado, que tiene un costo de 250 dólares.
¿Cuál es el nuevo precio de la VISA en Jalisco?
Al día de hoy, el precio del dólar, según el Banco de México, es de 18.48 pesos. Por lo que la tarifa se traduce en 4 mil 620 pesos. El nuevo costo de la visa es de 8 mil 38 pesos.
¿Cuáles visas tendrán este nuevo costo?
Esta tarifa aplicará en la mayoría de las visas de no inmigrante, como las de turismo y negocios, estudiantes, intercambio y visitantes, trabajadores temporales y categorías especializadas.
Para estas visas, la Tarifa de Integridad del Visado se sumó al costo que se tenía anteriormente de 185 dólares, es decir, en pesos 3 mil 418 pesos.
EditH Díaz de León / N+
