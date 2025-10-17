Bailarina es Asesinada en Puerto Vallarta; el Principal Sospechoso es su Novio
Livia murió después de ser atacada con un arma blanca en la colonia Infonavit CTM; el presunto responsable continúa prófugo de la justicia
Investigan el feminicidio de una bailarina de ballet en Puerto Vallarta, Jalisco. La joven fue identificada como Livia Betzabé, de entonces, 23 años.
La víctima fue agredida con arma blanca en la colonia Infonavit CTM, donde fue encontrada con heridas graves, debido esto la trasladaron de urgencia a la clínica del ISSSTE. Sin embargo; a pesar de los esfuerzos de los médicos, murió poco después de su ingreso el 14 de octubre.
¿Qué se sabe del feminicidio de Livia Betzabé en Puerto Vallarta?
Según autoridades, el presunto responsable es su expareja sentimental, quien se encuentra prófugo tras el hecho. Testigos habrían escuchado una fuerte discusión antes del incidente.
Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación, y se ha mencionado que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Se desconoce hasta el momento mayores datos del asesinato de Betzabé.
Vale la pena mencionar que la joven era una reconocida bailarina de ballet folklórico, por lo que, familiares y amigos exigen que pronto se esclarezca su muerte y obtenga justicia.
Ivan Suárez / N+
