¿Qué Carreteras se Encuentran Cerradas Hoy, 28 de Octubre en Jalisco?

Productores del sector agrícola y ganadero mantienen bloqueos en al menos 11 puntos carreteros de Jalisco, como parte de las manifestaciones que comenzaron esta semana para exigir mejoras en el pago de sus productos y apoyos del gobierno estatal y federal.

Puntos bloqueados en Jalisco

De acuerdo con reportes actualizados, los puntos con bloqueos activos son los siguientes:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km 40)

Autopista 90, caseta de Ocotlán

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)

Autopista 15D, caseta de Zapotlán del Rey

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera municipal de Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Carretera Nextipac

¿Qué exigen los manifestantes?

Los manifestantes aseguran que no buscan enfrentamientos, sino que se instale una mesa de diálogo con las autoridades para resolver las demandas del sector.

Recomendaciones de las autoridades

Las autoridades estatales recomiendan evitar las rutas afectadas y tomar vías alternas, mientras continúan las negociaciones con los productores.

