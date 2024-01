Denuncian Maltrato Infantil en Guardería; Menor Se Quedó Encerrado

Una guardería de Zapopan, Jalisco, acusada de maltrato infantil, se niega a mostrar los vídeos de las cámaras de seguridad de sus instalaciones.

Padres de familia de algunos niños de la guardería, con número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: U-1084, ubicada en la colonia la Estancia de Zapopan, denuncian que los encargados del plantel se niegan a mostrar las grabaciones de las cámaras del inmueble.

Belén, Madre de familia, señala que guardería se niega a dar explicaciones y temen por la seguridad de sus hijos.

Uno lo trae aquí con la confianza de que va a estar bien porque uno tiene que ir a trabajar. Quise por las buenas venir a la guardería a que me dieran una explicación y no me dan el nombre de las personas.