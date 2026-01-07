Regresará a su País la Familia Colombiana que fue Privada de la Libertad en Tonalá

La familia colombiana que fue localizada con vida después de que varios sujetos privaron de la libertad a cada integrante en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, ya se encuentra en trámites para regresar a su país de origen.

Descartan que la familia estuviera relacionada con el asesinato de ‘El Prieto’

Por su parte, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco, notificó que los tres hombres, dos mujeres y un bebé, se encuentran ilesos y en un albergue, asimismo, reveló que su secuestro habría sido por su presunta relación con Alberto ‘El Prieto’ Valencia, y los créditos por goteo, no obstante, una vez que confirmaron que no tenían que ver con este tipo de préstamos informales, sus captores los liberaron.

Les preguntaban si ellos participaban en este tipo de situaciones, a lo que las víctimas lo niegan, pues comentan que se dedican a otra actividad totalmente diferente, y que ellos no tienen relación con eso Blanca Trujillo Cuevas, Vicefiscal de Personas Desaparecidas en Jalisco

De igual manera, se dijo que la familia refirió no conocer al hombre asesinado.

Por este hecho, se dio parte al Instituto Nacional de Migración para revisar la situación migratoria de estas personas: dos de las cuales cuentan con su situación migratoria vigente y dos más vencidas, además de una persona con ingreso irregular al país.

Cabe mencionar que aún no se tiene mayor información o características de los causantes de su secuestro ni el aseguramiento de las motocicletas y las armas con las que aparentemente los obligaron a entrar a su propio vehículo, para después salir de su domicilio.

