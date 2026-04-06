Hombre Atropella a Policía de Zapopan al Intentar Escapar con un Auto Robado

Un hombre que iba a bordo de un automóvil robado, atropelló a un policía de Zapopan al intentar escapar, luego de que los oficiales le marcaron el alto al darse cuenta de que se trataba de un vehículo con reporte de robo.

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Los hechos ocurrieron este 6 de abril, cuando los policías avistaron el auto robado en la colonia Miravalle, en Guadalajara. Una vez que el conductor, de 40 años, se dio cuenta de la presencia de las autoridades, aceleró la marcha para tratar de huir.

En su intento de escape, atropelló a un elemento de la Policía de Zapopan, el cual resultó con lesiones mínimas. Posteriormente, sobre la carretera a Saltillo, al cruce con Agua Fría, en la colonia Balcones de la Cantera, el hombre chocó contra la parte trasera de una unidad del transporte público.

Cuando el hombre presentía correr a toda velocidad después de bajarse del auto robado, policías del grupo motorizado Jaguar, de la Comisaría de Zapopan, lograron detenerlo.

“La persona hace caso omiso de detener su circulación y en el trayecto de la huida embiste a una de las motocicletas del escuadrón motorizado. El compañero resulta sin ninguna lesión, únicamente daños de la motocicleta y metros más adelante, aquí en carretera a Saltillo y Agua Fría, el vehículo se impacta atrás de un camión del transporte urbano”, mencionó el comandante de la Policía de Zapopan.

El detenido cuenta con antecedentes penales

Cabe señalar que en la zona se montó un operativo policiaco importante. El hombre fue entregado a un agente del Ministerio Público, y se dio a conocer que cuenta con antecedentes penales por robo de vehículos y robo a casa habitación.

Juan Pablo Ortega / N+

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