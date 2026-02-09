Inicio Guadalajara Se Podrá Pagar el Transporte Público con Tarjeta Bancaria en Jalisco. ¿Qué Se Necesita?

Se Podrá Pagar el Transporte Público con Tarjeta Bancaria en Jalisco. ¿Qué Se Necesita?

|

N+

-

Según autoridades, los usuarios del transporte público en Guadalajara podrán pagar con tarjetas bancarias "sin contacto" en tren ligero, autobuses y otros servicios masivos

Pago de transporte en el AMG

Pago de transporte en el AMG. Foto: N+

COMPARTE:

Incorporarán pago con tarjetas bancarias en transporte público. Según autoridades, los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara podrán pagar su pasaje con tarjetas de crédito o débito con tecnología sin contacto en estaciones de tren ligero, autobús y otros servicios masivos.

Nota relacionada: ¿Para Qué Servirá la Tarjeta La Única Además de Pago de Transporte?

Esto, luego de anunciarse un acuerdo entre la Secretaría de Transporte de Jalisco y la compañía Visa.

Los pasajeros ya no tendrán que preocuparse por llevar efectivo ni por recargar tarjetas específicas para usar el transporte, pues con solo acercar una tarjeta de crédito o débito con tecnología contactless podrán realizar el pago de su viaje.

 

Diego Monraz Villaseñor, titular de Setran

Opciones para el pago de transporte público. Foto: N+

¿Qué otros dispositivos podrán utilizarse para pagar el transporte público?

La implementación también contempla el uso de teléfonos móviles y relojes inteligentes con tarjetas vinculadas. Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han anunciado la fecha en que se permitirán estos nuevos métodos de pago en las estaciones, ni si los medios tradicionales para pagar el pasaje se verán modificados. Sin embargo, al darse a conocer este acuerdo, el nuevo sistema pudiera iniciar en cualquier momento.

Las Noticias N+

 

Historias recomendadas:

Sociedad

Últimas Noticias

FOTO: Choque Mototaxi y Patrulla
N+ FORO

Muere Chofer de Mototaxi tras ser Impactado por Patrulla en Neza, Edomex

Confirman hallazgo de cinco cuerpos de mineros Concordia Mineros
N+ FORO

Confirman Hallazgo de Cinco Cuerpos de Mineros en Concordia, Sinaloa

Desaparecidos Mazatlán Sinaloa
N+ FORO

Mamá de Turistas Desaparecidos en Mazatlán Pide Hallarlos con Vida: "Soy una Madre Destrozada"

Parto Zapata Metro CDMX
N+ FORO

Metro CDMX: Extranjera es Trasladada a Hospital por Labor de Parto en Estación Zapata de Línea 3

FOTO: Tiroteo en Secundaria de Maryland, Estados Unidos, Hoy 9 de Febrero: ¿Qué Sabemos del Ataque Armado?
N+ FORO

Tiroteo en Secundaria de Maryland, Estados Unidos, Hoy 9 de Febrero: ¿Qué Sabemos del Ataque?

FOTO: Edomex Declara Uso Obligatorio de Cubrebocas en Escuelas por Brote de Sarampión
N+ FORO

Edomex Declara Uso Obligatorio de Cubrebocas en Escuelas por Brote de Sarampión

Colima Segundo Lugar con Casos de Sarmpión en México
N+ FORO

Colima Segundo Lugar con Casos de Sarmpión en México

Las + Leídas

1
El temblor tuvo su origen en el estado de Oaxaca.
Sismos 2026

¿Cuál fue la Magnitud del Sismo Hoy? Se Activó Alerta por Temblor en CDMX

Un sismo con epicentro en Oaxaca activó los protocolos de emergencia en la capital; Metro y transporte público revisan sus instalaciones

2.
Anuncian primera etapa de registro Beca Rita Cetina primaria 2026 cuándo inicia y requisitos
Beca Rita Cetina Gutiérrez

Anuncian la Primera Etapa de Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo Inicia y Requisitos

3.
Así se vivió el sismo hoy
Sismos 2026

Videos: Así se Vivió el Temblor en México Hoy 8 de Febrero 2026 Tras Alerta Sísmica

4.
Nuevo Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años abre registro en febrero 2026 requisitos
Economía México

¿Nuevo Apoyo Bienestar Hombres y Mujeres de 18-64 Años Abre Registro en Febrero 2026? Requisitos

5.
SEP suspende clases lunes 9 de febrero 2026 por sarampión o frío en México dónde no hay actividades
SEP

¿Suspenden Clases Hoy 9 de Febrero por Sarampión o Frío en México? Escuelas Sin Actividades

Metrópoli

FOTO Bloqueo Parque Lira Hoy 8 Horas Vecinos Denuncian Privatizacion
N+ FORO

Bloqueo en Parque Lira Cumple Casi 8 Horas: Vecinos Denuncian Privatización del Espacio Público

FOTO: Tráiler Arrolla y Mata a Joven Limpiaparabrisas en Iztapalapa, CDMX
N+ FORO

Tráiler Arrolla y Mata a Joven Limpiaparabrisas en Iztapalapa, CDMX

Vacunación Sarampión 2026
N+ FORO

Vacunación Sarampión 2026: Vecinos de Nezahualcóyotl Hacen Largas Filas

CDMX: Adulto Mayor Sufre Quemaduras en 90% de su Cuerpo Mientras Podaba Árbol en Iztacalco
N+ FORO

Adulto Mayor Sufre Quemaduras en 90% de su Cuerpo Mientras Podaba Árbol en Iztacalco

Calzada Hueso Prepa 5 Bloqueo
N+ FORO

¿Qué Pasó en Calzada del Hueso? Presuntos Estudiantes de la Prepa 5 de la UNAM Realizan Bloqueo

FOTO: Bloqueo en la Calle Doctor Lavista, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
N+ FORO

Manifestantes Bloquean la Calle Doctor Lavista, en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

Padres de Familia Protestan por Discriminación en Jardín de Niños en Azcapotzalco, CDMX

Top 5: Videos + Vistos

1
Foto | Suena Alerta Sísmica en CDMX Hoy 8 de Febrero
Sismos 2026

Suena Alerta Sísmica en CDMX Hoy 8 de Febrero

En la Ciudad de México, sonó la alerta sísmica esta tarde a las 15:44 horas; autoridades permanecen a la espera del reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional

2.
foto: Balacera Hoy Mixcoac: Riña Termina Ataque Armado Alcaldía Benito Juárez, CDMX
Última Hora

Balacera Hoy en Mixcoac: Riña Termina en Ataque Armado en la Alcaldía Benito Juárez, CDMX

3.
Foto | Dos Personas Resultan Lesionadas tras Caer de Andamio en Plaza de Benito Juárez, CDMX
Accidentes CDMX

Dos Personas Resultan Lesionadas tras Caer de Andamio en Plaza de Benito Juárez, CDMX

4.
Foto | Detienen a Presunto Ladrón de Automovilistas en Colonia Tacubaya, CDMX
Inseguridad en CDMX

Detienen a Presunto Ladrón de Automovilistas en Colonia Tacubaya, CDMX

5.
Foto | Muere Hombre Atropellado en la México-Puebla en Edomex
Accidentes Estado de México

Muere Hombre Atropellado en la México-Puebla en Edomex

Espectáculos

Bad Bunny Super Bowl 2026
N+ FORO

Del Buki a Katy Perry: Así Reaccionaron los Famosos al Show de Bad Bunny en Super Bowl 2026

Video Snapshot
N+ FORO

Sheinbaum Destaca Mensaje de Unidad en Presentación de Bad Bunny en Super Bowl

Foto | Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico
N+ FORO

Bad Bunny Brilla en Levi’s Stadium con Show Histórico y Homenaje a Puerto Rico

Foto | Gabriel Soto, Natalia Esperón y Britney Spears Protagonizan Noticias de Espectáculos
N+ FORO

Gabriel Soto, Natalia Esperón y Britney Spears Protagonizan Noticias de Espectáculos

Foto | Inicia la Temporada 2026 de "El Cisne Negro"
N+ FORO

Inicia la Temporada 2026 de "El Cisne Negro"

Foto | Espectáculos: La Rosa de Guadalupe, Mijares, Belinda y Carlos Rivera Dieron de Qué Hablar
N+ FORO

Espectáculos: La Rosa de Guadalupe, Mijares, Belinda y Carlos Rivera Dieron de Qué Hablar

Video Snapshot
N+ FORO

Taylor Swift Estrena Video para la Canción ‘Opalite’ junto a Varios Famosos

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Guadalajara Incorporaran pago con tarjeta bancaria en el transporte publico