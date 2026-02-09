Se Podrá Pagar el Transporte Público con Tarjeta Bancaria en Jalisco. ¿Qué Se Necesita?
Según autoridades, los usuarios del transporte público en Guadalajara podrán pagar con tarjetas bancarias "sin contacto" en tren ligero, autobuses y otros servicios masivos
Incorporarán pago con tarjetas bancarias en transporte público. Según autoridades, los usuarios del Área Metropolitana de Guadalajara podrán pagar su pasaje con tarjetas de crédito o débito con tecnología sin contacto en estaciones de tren ligero, autobús y otros servicios masivos.
Esto, luego de anunciarse un acuerdo entre la Secretaría de Transporte de Jalisco y la compañía Visa.
Los pasajeros ya no tendrán que preocuparse por llevar efectivo ni por recargar tarjetas específicas para usar el transporte, pues con solo acercar una tarjeta de crédito o débito con tecnología contactless podrán realizar el pago de su viaje.
¿Qué otros dispositivos podrán utilizarse para pagar el transporte público?
La implementación también contempla el uso de teléfonos móviles y relojes inteligentes con tarjetas vinculadas. Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no han anunciado la fecha en que se permitirán estos nuevos métodos de pago en las estaciones, ni si los medios tradicionales para pagar el pasaje se verán modificados. Sin embargo, al darse a conocer este acuerdo, el nuevo sistema pudiera iniciar en cualquier momento.
