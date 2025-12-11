Jalisco Extiende Plazo Para Cambio de Placas a Quienes Paguen Refrendo Antes de Fin De Año

Jalisco anunció la extensión del plazo para el cambio de placas a todos los automovilistas que paguen el refrendo antes de que concluya el año.

La medida permitirá evitar multas y restricciones, incluso si la cita para sustituir las láminas queda programada entre enero y marzo de 2026.

Noticia relacionada: Todavía Puedes Obtener el Descuento del Paquetazo 3x1 en Jalisco

¿Por que se extendió el plazo para el cambio de placas?

La decisión surge ante la saturación de las recaudadoras, provocada por la alta demanda del paquetazo 3x1, que ha generado largas filas y escasez de citas en distintas zonas del estado.

Documentos necesarios para recibir las nuevas placas

Para completar el trámite, los automovilistas deberán contar con la verificación vehicular, el refrendo pagado y los documentos habituales solicitados al momento de recibir las nuevas placas.

¿Hay sanciones por no cumplir el proceso?

A partir del 31 de diciembre de 2025, quienes no hayan cumplido con el pago y el proceso correspondiente podrán enfrentar multas y restricciones en diversos trámites vehiculares.

Las noticias N+

Historias recomendadas: