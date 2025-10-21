Policía del Estado Golpea a su Esposa, Custodia de Puente Grande Jalisco; Ya es Buscado
Un elemento de la Policía de Jalisco es buscado por golpear a su esposa en un domicilio de la colonia Lomas del Tapatío
La violencia de género trastocó a la Policía del Estado, y es que un policía operativo de la misma dependencia golpeó a su esposa, quien se desempeña como custodio en el penal de Puente Grande, Jalisco.
El hecho se presentó en un domicilio ubicado sobre la calle María, al cruce de Jorge, en la colonia Lomas del Tapatío en San Pedro Tlaquepaque.
¿Cómo fue que el policía de Jalisco atacó a su esposa?
Según se informó, al oficial, que estaba ingiriendo bebidas embriagantes en su día libre, no le pareció que la elemento haya acudido a una terapia psicológica.
Cuando arribó a la casa, le cuestionó su ausencia y, al informarle sobre la atención profesional, el hombre le soltó un puñetazo; continuó golpeándola y posteriormente escapó.
La oficial lesionada informó de lo ocurrido a las autoridades. Primero llegó la Policía Municipal de Tlaquepaque, después algunos compañeros de la Policía del Estado, así como paramédicos para brindarle las atenciones necesarias.
El responsable escapó del lugar; sin embargo, sus propios compañeros lo están buscando. Al parecer, no es la primera vez que se torna violento.
Miguel Zaragoza García / N+
