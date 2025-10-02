Detenido Escapa de Juzgados Federales en Puente Grande; Cámaras de Seguridad Captaron el Momento

Autoridades de Jalisco confirmaron la fuga de un detenido en los Juzgados Federales de Puente Grande. Se trata de Rodrigo "N", quien había sido detenido el pasado 27 de septiembre por portar un arma de uso exclusivo del Ejército. La noche del domingo, mientras esperaba el oficio para ser trasladado al reclusorio preventivo, el hombre logró escapar por la puerta principal del lugar.

¿Cómo logró escapar el detenido?

De acuerdo con las grabaciones de videovigilancia, el detenido aprovechó un descuido de los elementos de la Guardia Nacional que lo custodiaban y salió por un acceso peatonal, donde constantemente entran y salen personas por distintas actividades.

El Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, señaló que la dependencia recibió el reporte de la evasión casi hora y media después de ocurrida, y confirmó que se mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Rodrigo "N".

Pudimos ver la hora y el punto por donde salió en donde bueno es un acceso y salida peatonal, donde todo el día están entrando y saliendo personas con diferentes actividades, los controles llevan a cabo cuando van a ingresar a algún centro penitenciario. Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández

En tanto, los elementos federales responsables de su custodia enfrentan ya un proceso penal.

Alejandra Parra / N+

