¿Qué Automóviles Deben Realizar la Verificación Vehicular en Jalisco este Marzo?

La verificación vehicular en Jalisco continúa este 2026, y cada vehículo tiene que acudir a los verificentros del Área Metropolitana de Guadalajara para realizar este proceso obligatorio en el estado, no obstante, cada conductor debe agendar su cita de acuerdo al mes y la terminación de su placa.

¿Qué automóviles deben realizar la verificación vehicular en marzo?

De acuerdo con el calendario oficial de este 2026, los vehículos que deben realizar la verificación este mes de marzo son aquellos cuyas placas terminan en 3. Cabe mencionar que este proceso es obligatorio para que los vehículos circulen de forma permanente, incluidos los que tienen placas de otros estados.

Para acudir, primeramente es necesario realizar el pago del refrendo y posteriormente agenda una cita en la página oficial de la verificación responsable en alguno de los verificentros, los cuales tienen un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y sábados de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Por otra parte, los vehículos que no están obligados a realizar la prueba son los siguientes:

Modelos del año en curso o año siguiente.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades con placas federales.

Automóviles clásicos.

Remolques, maquinaria de construcción y vehículos acuáticos.

Motocicletas.

Actualmente, del 1 de enero al 1 de marzo de este año, se han aplicado 153 mil 998 pruebas vehiculares, como parte del corte semanal informado por autoridades ambientales.

Por último, es importante recordar que realizar esta prueba también ayuda a mejorar la calidad del aire en el estado.

Edith de León / N+

