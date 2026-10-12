'Crucito', Menor de 14 Años Salvó Cinco Vidas al Donar sus Órganos en Guanajuato

José Cruz Jaramillo, mejor conocido como Crucito de 14 años, originario de Romita salvó la vida de cinco pacientes tras sufrir un accidente fatal y convertirse en donante de órganos.

Gracias a la decisión de sus padres, la Secretaría de Salud de Guanajuato activó el “Código Vida" en el Hospital Regional de León.

En el operativo coordinado por el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA) y el Sistema de Urgencias del Estado (SUEG) corazón y pulmones fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para el Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

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Mientras que sus riñones se destinaron al Hospital de Especialidades Pediátrico de León y al Hospital Infantil de México.