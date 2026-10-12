Salud

'Crucito', Menor de 14 Años Salvó Cinco Vidas al Donar sus Órganos en Guanajuato

José Cruz Jaramillo, conocido como Crucito, falleció tras un accidente en calles del municipio

'Crucito', Menor de 14 Años Salvó Cinco Vidas al Donar sus Órganos en Guanajuato.'Crucito', Menor de 14 Años Salvó Cinco Vidas al Donar sus Órganos en Guanajuato. Foto: N+

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La Secretaría de Salud de Guanajuato activó el “Código Vida” en el Hospital Regional de León.

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