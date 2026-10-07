Asesinan a Balazos a Joven de 22 Años y Hieren a Mujer Dentro de Vivienda en León

Un joven de 22 años murió tras ser atacado a balazos en su domicilio ubicado en la colonia Obregón, cerca de El Calvario.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde del martes, en una vivienda de la calle Limón, que se encuentran entre Ignacio Aguado y Álamo.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó al lugar y disparó contra Jacobo Josef, quien habría intentado defenderse.

En medio del intercambio de balazos, su tía Gerarda Ramírez, de 57 años, resultó herida en una de sus piernas.

Jacobo recibió cinco impactos y falleció en el sitio, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital y se reportó estable, aunque bajo

observación.

El agresor huyó hacia la calle Ignacio Aguado y, presuntamente, escapó con otro hombre en una motocicleta rumbo a la zona de las ardillas.

Policías y paramédicos acudieron tras el reporte al 911; las autoridades realizaron un operativo, sin localizar a los responsables.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre es Atropellado por Unidad de Mi Macro Periférico en Zapopan

Aunque se indicó que Jacobo habría usado un arma para repeler la agresión, no se reportó el aseguramiento de armas en el domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato está a cargo de las diligencias y también investiga si este hecho tiene relación con otros incidentes recientes, entre ellos las lesiones que sufrió el lunes un primo de Jacobo en la colonia La Brisa.