Balaceras

Asesinan a Balazos a Joven de 22 Años y Hieren a Mujer Dentro de Vivienda en León

El ataque armado ocurrió cerca de El Calvario en un inmueble ubicado sobre la calle Limón

Asesinan a Balazos a Joven de 22 Años y Hieren a Mujer Dentro de Vivienda en León.Asesinan a Balazos a Joven de 22 Años y Hieren a Mujer Dentro de Vivienda en León. Foto: N+

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El presunto responsable huyó en una motocicleta con otro hombre, por lo que sigue siendo buscado.

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