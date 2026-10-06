Captan a Hombre Prendiendo Fuego a un Auto Estacionado en Guanajuato Capital

En calles de la colonia Cerro del Cuarto, en Guanajuato Capital, fue captado a través de un cámara de seguridad a un hombre que rocío un líquido a un auto para después prenderle fuego y darse a la fuga.

Las imágenes que se han hecho virales en las redes sociales, se puede ver como en una de las calles de la colonia antes mencionadas un hombre realiza la acción contra un auto color rojo.

El sujeto derramó el líquido flamable a lo largo del vehículo, sacó un cerillo y prendió fuego. Tras lograr su cometido, en el video se observa cómo el hombre huye de la zona, al mismo tiempo que un hombre se asoma por una ventana mientras otros testigos llaman a los bomberos de la capital del estado.

Vecinos de la zona piden apoyo a las autoridades para poder detener al hombre y se haga responsable de los daños, así como evitar que este tipo de acciones se hagan más frecuentes.