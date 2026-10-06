Seguridad

Captan a Hombre Prendiendo Fuego a un Auto Estacionado en Guanajuato Capital

En las imágenes se puede ver como le rocía un líquido y le prende fuego al vehículo

El hombre prendió con un cerillo fuego al auto.Foto: Facebook Adriana Sánchez

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