Encuentran a Pareja Sin Vida en Predio de Irapuato, Guanajuato

El cuerpo de un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida y con huellas de violencia en un camino de terracería en la Colonia Colinas del Río en Irapuato. Autoridades no logran identificarlos.

Los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la tarde cuando el reporte de dos cuerpos sin vida llegó a la cabina del 911, esto provocó una movilización de varias corporaciones de Seguridad.

Fueron vecinos quienes al pasar por este camino vieron los cuerpos de un hombre y una mujer. La Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional llegaron tras el hallazgo al igual que paramédicos quienes de inmediato revisaron los cuerpos y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía de Guanajuato, así como al Servicio Médico Forense para el levantamiento de los cuerpos donde se confirmó que tenían huellas de violencia y no portaban identificación.