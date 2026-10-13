Seguridad

Encuentran a Pareja Sin Vida en Predio de Irapuato, Guanajuato

Ambos cuerpos presentaban huellas de violencia en diferentes partes del cuerpo.

La zona fue resguardada por elementos de seguridad.Foto: N+

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Pareja encontrada sin vida en Irapuato con signos de violencia. Vecinos alertaron a las autoridades.

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