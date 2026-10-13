Mueren Dos Hombres Armados Tras Enfrentamiento con Fuerza Civil en Doctor Coss, NL

Dos hombres armados murieron durante un enfrentamiento con elementos de Fuerza Civil en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León, luego de que presuntamente abrieran fuego contra los policías que realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con información preliminar de la corporación estatal, los uniformados realizaban un recorrido cuando detectaron a un grupo de hombres armados que presuntamente intentaba ingresar al área metropolitana de Monterrey.

Al percatarse de la presencia de los elementos, los civiles armados habrían comenzado a disparar, por lo que los policías respondieron a la agresión.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abate FC a Dos Presuntos Delincuentes Tras Enfrentamiento en Dr. Coss

Como resultado del intercambio de disparos, dos de los presuntos agresores perdieron la vida. Además, las autoridades aseguraron dos armas largas en el lugar.

Fuerza Civil informó que ningún elemento policial resultó lesionado durante estos hechos.

Tras el enfrentamiento, las autoridades mantuvieron activo el Operativo Muralla, estrategia de seguridad implementada en Nuevo León para reforzar la vigilancia y prevenir el ingreso de grupos delictivos a la zona metropolitana.

Como parte de estas acciones, se incrementó la presencia de policías en la región para fortalecer la seguridad ante los hechos violentos registrados en los últimos meses.

El municipio de Doctor Coss ha sido escenario de diversos episodios de inseguridad y movilizaciones policiales, por lo que las autoridades han recurrido a operativos especiales para contener la violencia en esta zona del estado.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades es preliminar y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el enfrentamiento, así como la identidad de los hombres fallecidos y las circunstancias en las que ocurrió la agresión.