Seguridad

Mueren Dos Hombres Armados Tras Enfrentamiento con Fuerza Civil en Doctor Coss, NL

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados detectaron a un grupo de civiles que presuntamente buscaba ingresar al área metropolitana de Monterrey.

Fuerza Civil de Nuevo LeónFoto: N+

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Dos hombres armados mueren tras atacar a la Fuerza Civil. Operativo Muralla sigue activo.

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