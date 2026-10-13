Simon Podría Impactar en Mazatlán, Sinaloa, Como Huracán Categoría 2: CNPC

La coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que según la trayectoria actual del huracán Simon podría impactar la zona de Mazatlan, Sinaloa, esto como un huracán categoría 2.

Al respecto, se estableció una mesa fija de coordinación y prevención en Mazatlan, desde donde se monitoreará el huracán Simon.

El huracán Simon, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, impactó las costas de Mazatlán, Sinaloa, donde provocó fuertes lluvias.

La madrugada del sábado 10 de octubre, Simon alcanzó la categoría 4. Para la mañana de este lunes, el Centro Nacional de Huracanes reportaba vientos sostenidos de 185 km/h, correspondientes a categoría 3, luego se debilitó a categoría 2.

Esta noche, se localiza a 125 km al oeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 325 km al sur de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a las 18:00 horas, el sistema se desplaza paralelo a las costas de Nayarit y ocasionará durante la noche de este lunes lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Sinaloa, costa y oeste de Nayarit, y oeste de Jalisco.

También se registran vientos con rachas de 90 y 100 km/h y oleaje de 4 y 6 metros de altura en la costa de Jalisco, con tendencia a disminuir gradualmente, además de rachas de 50 y 60 km/h y oleaje de 2.5 y 3.5 metros en las costas centrales y del sur de Sinaloa y Nayarit.

A su paso, el ciclón generó afectaciones en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit, lo que movilizó a elementos de seguridad, cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población de las entidades mencionadas a extremar precauciones por las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado. La recomendación también aplica para la navegación marítima.

Asimismo, pidieron atender las indicaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado.

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