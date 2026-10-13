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Simon Podría Impactar en Mazatlán, Sinaloa, Como Huracán Categoría 2: CNPC

Simon alcanzó la categoría 4 el fin de semana, hoy se degradó

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