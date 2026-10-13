Fiscalía Investiga Homicidio de Dos Personas en Refinería de Minatitlán, Veracruz

Autoridades veracruzanas dieron a conocer que personal ministerial, policial y pericial lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos registrados en la refinería de Minatitlán e identificar a los posibles responsables.

Según lo informado por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, dos personas murieron. Una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda perdió la vida cuando recibía atención médica en un hospital de esa ciudad.

Tras conocerse los hechos, fiscales, policías ministeriales y personal de Servicios Periciales acudieron a las inmediaciones de un área de vigilancia de la refinería para recabar indicios y realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con lo informado, la investigación continúa bajo distintas líneas, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a quienes pudieran estar involucrados y establecer las responsabilidades que correspondan.