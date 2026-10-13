Seguridad

Fiscalía Investiga Homicidio de Dos Personas en Refinería de Minatitlán, Veracruz

Tras los hechos registrados en la zona sur de la entidad veracruzana, las autoridades informaron que siguen las indagatorias para dar con los presuntos responsables

Fiscalía Investiga Homicidio de Dos Personas en Refinería de Minatitlán, VeracruzDerivado del ataque dos personas perdieron la vida. Foto: Google Maps | Jesus Vega

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Luego del doble homicidio en Minatitlán, la Fiscalía y policías trabajan para resolver el caso y encontrar a los responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Fiscalía Investiga Homicidio de Dos Personas en Refinería de Minatitlán, Veracruz | N+