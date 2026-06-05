Vinculan a Proceso a Presunto Homicida de la Niña Valentina en Irapuato

Josué Alejandro, presunto responsable del ataque armado en la colonia 18 de Agosto en Irapuato, que dejó a Valentina de 7 años sin vida y otros dos menores lesionados, ya fue vinculado a proceso.

El presunto responsable del homicidio es Josué Alejandro.N+

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Justicia para Valentina: Josué Alejandro, detenido por el homicidio de la menor en Irapuato, enfrenta cargos graves. La comunidad se moviliza para exigir justicia.

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