Josué Alejandro “N” alias "El Coreano" fue detenido por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras un ataque que mató a la pequeña Valentina de 7 años de edad.

Además dejó también heridos a dos infantes más que se encontraban en calles de la colonia 18 de Agosto en Irapuato, Guanajuato.

Familiares y amigos de Valentina marcharon exigiendo justicia por su muerte

En días pasados, familiares, vecinos y amigos de la menor salieron a las calles a manifestarse y reclamar para que este hecho no quedara sólo como parte de la estadística.

El pasado 26 de mayo al sitio arribó un automóvil conducido por el imputado, descendió de la unidad y abrió fuego de manera directa contra el inmueble donde hirió gravemente a los tres menores que se encontraban en el interior.

Autoridades rastrearon el vehículo de Josué Alejandro

El agresor escapó en el mismo vehículo, la alerta en el centro de cómputo y comando c-4 activó un cerco que permitió rastrear la ruta de escape en tiempo real, lo que facilitó que elementos de la policía municipal interceptaran el coche y detuvieran a Josué Alejandro “N”.

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En audiencia inicial “El Coreano" fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, con prisión preventiva para la investigación complementaria y definir su situación legal.