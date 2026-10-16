Vinculan a Jaime ’N’ Presunto Homicida del Exdelegado Jaime Rayas en León

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la vinculación a proceso de Jaime “N”, alias “El Morgana” y/o “El Caché”.

Quien es señalado como probable responsable del homicidio del exdelegado de la comunidad de La Sandía, Jaime Rayas, de 58 años, así como de delitos vinculados a la desaparición de personas, por hechos ocurridos en enero de 2025.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre las 04:30 y las 06:30 horas del 18 de enero de 2025, el imputado y otros sujetos armados ingresaron a un domicilio de la comunidad Plan de Guanajuato, conocida como La Sandía, donde privaron de la libertad al exdelegado y lo sacaron del lugar a bordo de una camioneta.

La víctima permaneció oculta durante un tiempo y posteriormente fue trasladada a una zona cerril de la comunidad El Jagüey, en el municipio de Romita, donde fue privada de la vida y enterrada.

Estos hechos fueron reconstruidos mediante los actos de investigación y los datos de prueba recabados por el ministerio público.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Iván 'N', Alias 'El Cromo' Será Imputado por Varios Delitos

Tras el cumplimiento de una orden de aprehensión y la celebración de la audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a Jaime “N”.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva y estableció un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria, con el objetivo de continuar con el esclarecimiento del caso.