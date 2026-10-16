Seguridad

Vinculan a Jaime ’N’ Presunto Homicida del Exdelegado Jaime Rayas en León

Fue el pasado 18 de enero del 2025 cuando se registró la privación de la libertad y la muerte de Jaime Rayas de 58 años

Vinculan a Jaime ’N’ Presunto Homicida del Exdelegado Jaime Rayas en León.Vinculan a Jaime ’N’ Presunto Homicida del Exdelegado Jaime Rayas en León. Foto: N+

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Tras el cumplimiento de una orden de aprehensión y la celebración de la audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a ‘El Morgana’ o ‘El Caché’.

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