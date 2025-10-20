Joe Biden, Expresidente de EUA, Completa Ronda de Radioterapia para Tratar Cáncer de Próstata

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, completó este lunes 20 de octubre una ronda de radioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de próstata que le fue diagnosticado después de dejar el cargo, informó su vocero Kelly Scully.

Biden estuvo recibiendo tratamiento en el Penn Medicine Radiation Oncology de Filadelfia, comentó Scully. El expresidente estadounidense tocó la campana en el centro de tratamiento tras concluir la ronda de terapia, publicó su hija Ashley en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es el estado de salud de Biden?

La oficina postpresidencial de Biden anunció en mayo que le habían diagnosticado cáncer de próstata que se le había extendido hasta los huesos. El diagnóstico se produjo después de que Biden reportó síntomas urinarios.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero, seis meses después de dejar de lado sus intenciones de buscar la reelección luego de un desempeño desastroso en un debate contra el republicano Donald Trump y en medio de preocupaciones sobre la edad, salud y capacidad mental de Biden.

Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien fue la vicepresidenta de Biden, en los comicios de 2024.

¿Qué es el cáncer de próstata?

Los cánceres de próstata se califican de acuerdo a su agresividad mediante lo que se conoce como la puntuación de Gleason.

Las puntuaciones van de seis a 10, siendo los cánceres de próstata con puntuaciones de ocho, nueve y 10 los más agresivos. La oficina de Biden indicó que su puntuación era nueve.

Biden se sometió el mes pasado a una cirugía para eliminar lesiones de cáncer de piel de su frente.

Con información de: AP

