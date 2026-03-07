Ataque Israelí Contra Hotel en Beirut Deja al Menos Cuatro muertos y Diez Heridos

El Ministerio de Salud de Líbano informó este domingo que un ataque israelí contra un hotel en el centro de Beirut causó la muerte de al menos cuatro personas y dejó 10 heridos.

Un fotógrafo de la AFP que se encontraba en el hotel frente al mar vio una habitación con las ventanas destrozadas, mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona.

El ejército israelí anunció previamente que había "iniciado una nueva oleada de ataques en Beirut", pero afirmó que su objetivo eran los suburbios del sur de la capital libanesa, bastión del grupo islamista proiraní Hezbolá.

"Ataque preciso"

Las fuerzas militares israelís afirmaron que se llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, entre una intensa campaña israelí de bombardeos tras el inicio de la guerra contra Irán.

"Los comandantes del Cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds operaban para promover ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus civiles, al mismo tiempo que operaban para la Guardia Revolucionaria en Irán", afirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

La nota, que no precisó más detalles sobre la operación, se limitó a añadir que los comandantes se encontraban en Beirut y acusó a Irán de operar "en el corazón de la población civil" de el Líbano.

Medios libaneses, como la cadena de televisión LBCI, reportaron en las redes sociales un ataque aéreo contra una habitación de un hotel en el área capitalina de Raouche

El grupo chií se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Desde entonces, ya hay más de 294 muertos en el Líbano y los heridos superan el millar, según cifras locales.

