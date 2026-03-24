¿Cuáles Han Sido los Años Más Calurosos en la Historia? OMM Revela Informe y Alerta por Efectos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó el Informe sobre el Estado Global del Clima, en el cual dio a conocer cuáles han sido los años más calurosos desde que se empezó a medir este parámetro hace 176 años.

Según el documento, los últimos once años, desde 2015 hasta 2025, fueron los más calurosos desde que se tienen registros.

Al publicarse el nuevo estudio de la OMM, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que "cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar".

Los años más calurosos

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, 2024 sigue siendo el año más caluroso, con un 1.55°C por encima de la media preindustrial, que data de entre 1850 y 1900.

También alertó que 2025 fue el segundo o el tercer año más caluroso desde que se empezó a medir este parámetro, a mediados del siglo XIX.

La temperatura media anual cercana a la superficie fue prácticamente un grado y medio (1.43°C) más alta que la media.

Eso refleja el efecto enfriador temporal que tuvo el fenómeno meteorológico de La Niña este último año, explicó la OMM.

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Desequilibrio energético

La organización subrayó que el calentamiento se debe a un desequilibrio energético porque el planeta está absorbiendo más energía del Sol de la que libera.

Dicho desequilibrio ha aumentado desde que se empezó a medir en 1960, especialmente en los últimos 20 años, producto de un aumento de la concentraciones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) hasta su valor más alto en al menos 800 mil años, advirtió.

Según el informe, en 2024 se produjo el mayor incremento de dióxido de carbono en la atmósfera (CO2) desde que se comenzó a medir en 1957, motivado no solo por las emisiones fósiles sino por la incapacidad de absorción de la tierra y el océano.

Además, indicó que los humanos solo pueden percibir un 1% de ese exceso de energía acumulada en forma de temperatura, pues el resto lo absorben en gran medida los océanos, en un 91%; la superficie continental, en un 5%, y las masas de hielo, en un 3%.

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Océanos y masas de hielo

En 2025, el calor acumulado por los océanos alcanzó un nuevo récord y su ritmo de calentamiento se ha más que duplicado en los últimos 20 años, respecto al periodo 1960-2005.

El informe además señaló algunos de los efectos:

Degradación de los ecosistemas marinos.

Pérdida de biodiversidad.

Reducción de la capacidad de los océanos de absorber CO2.

Intensificación de las tormentas tropicales.

Agravación del deshielo en las regiones polares.

Antártida y Groenlandia han sufrido "pérdidas significativas" de sus coberturas de hielo.

Islandia y en la costa pacífica de Norteamérica ha habido una merma "excepcional" de la masa de los glaciares.

De igual manera, lamentó que la extensión media anual de hielo del océano Ártico en 2025 estuvo entre la más baja y la segunda más baja registrada por los satélites.

A largo plazo, el calentamiento de los océanos y el deshielo están impulsando el aumento del nivel del mar, que se ha acelerado y ha crecido 11 centímetros desde las primeras mediciones satelitales en 1993.

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Con información de EFE.

spb