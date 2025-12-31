Los fenómenos naturales y meteorológicos causaron desastres en el mundo en 2025, desde incendios forestales que azotaron Los Ángeles, California, hasta los destructivos huracanes en el Pacífico y el Caribe, incluyendo el huracán Melissa, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en el Atlántico.

Incluso antes de que terminara el año, las crisis relacionadas con el clima extremo siguieron, como las inundaciones en el sureste asiático, que cobraron más de mil vidas. Millones de niños y familias también se enfrentaron a conflictos, hambre, terremotos y brotes de enfermedades mortales como el terremoto de Myanmar.

Estos son los cinco desastres naturales de 2025

1. Incendios forestales en California

A principios de enero de 2025, incendios forestales provocaron una tragedia en la región de Los Ángeles, California, incluyendo los incendios de Palisades, Eaton y Hurst. Las llamas fueron impulsadas por la sequía, los fuertes vientos de Santa Ana y condiciones inusualmente cálidas, estos severos incendios forestales invernales arrasaron tierras y comunidades.

Las viviendas, escuelas e infraestructuras fueron destruidas mientras las familias se apresuraban a evacuar la zona.

Una bandera estadounidense ondea mientras el fuego consume una estructura mientras el incendio Palisades arde en Los Ángeles, el 7 de enero de 2025. Foto: Reuters

Fue el peor incidente que la zona había experimentado en más de cuatro décadas , dejando a la comunidad de Altadena en ruinas.

, dejando a la comunidad de Altadena en ruinas. Al menos 30 personas murieron y más de una docena fueron reportadas como desaparecidas.

y más de una docena fueron reportadas como desaparecidas. Las evacuaciones afectaron a hasta 200 mil personas.

El fuego no se controló por completo hasta principios de febrero .

. Se calculó que más de 23 mil 440 acres se quemaron en el incendio de Palisades

Aproximadamente 14 mil acres fueron arrasados por el incendio de Eaton.

2. Huracán Melissa azota el Caribe

El huracán Melissa azotó el Caribe a finales de octubre de 2025, impactando Jamaica como una tormenta de categoría 5 con una fuerza devastadora. Su impacto se extendió por Haití, República Dominicana, Cuba, Bahamas y Bermudas.

Devastación por el huracán Melissa en el norte del Caribe. Foto: Reuters

Melissa provocó inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra mortales. Millones de residentes fueron desplazados y la inseguridad alimentaria y hídrica se agravó, poniendo a los niños en extremo riesgo.

3. Inundación repentina en Texas

El 4 de julio de 2025, la región montañosa de Texas sufrió una devastadora inundación repentina, la sexta inundación más mortífera en la historia de Estados Unidos.

Inundaciones en Texas. Foto: Reuters

Las fuertes lluvias, remanentes de la tormenta tropical Barry, convirtieron el río Guadalupe en un poderoso torrente que arrasó el condado de Kerr, destruyendo cabañas, casas y vehículos desde Camp Mystic hasta Ingram, Kerrville y Center Point, y luego continuó río abajo hacia el norte y el este de San Antonio.

El número de muertos ascendió al menos a 137 personas, incluyendo 27 campistas y consejeros de Camp Mystic.

4. El tifón Kalmaegi en Filipinas

En el Pacífico, el tifón Kalmaegi azotó partes de Filipinas el 4 de noviembre y Vietnam el 6 de noviembre. La tormenta causó la muerte de más de 200 personas en Filipinas y desplazó a más de medio millón de personas.

Daños por el tifón Kalmaegi, en Bacayan, Ciudad de Cebú, Filipinas, el 5 de noviembre de 2025. Foto: Reuters

También causó una devastación generalizada en comunidades, algunas de las cuales apenas comenzaban a recuperarse de una serie de terremotos. En Vietnam, la tormenta causó la muerte de cinco personas y desplazó a más de 537 mil personas debido a las inundaciones agravadas por tormentas anteriores.

Para agravar la situación, días después, el 9 de noviembre, el supertifón Fung-wong tocó tierra en Filipinas, obligando a la evacuación de más de un millón de personas en medio de vientos e inundaciones catastróficos.

5. Lluvias atípicas en México

En octubre de 2025, varias zonas de México fueron devastadas por las intensas lluvias asociadas al paso de los sistemas tropicales Raymond y Priscilla, en sitios como Veracruz y la Sierra de Hidalgo.

Vecinos de la colonia Las Granjas, Veracruz, viven en incertidumbre a causa de las inundaciones. Foto: Cuartoscuro

Los aguaceros torrenciales ocasionaron inundaciones severas, deslaves y la muerte de casi 70 personas, además varias decenas de desaparecidos en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro.

Según datos del Gobierno de México, 111 municipios de dichas entidades sufrieron diversos daños tras el paso de estas lluvias atípicas.

Unas de las zonas más afectadas fue el norte de Veracruz y la sierra de Hidalgo, donde hubo cortes de energía eléctrica, falta de agua potable a causa de contaminación por lodo, residuos de combustible y comunidades aisladas por daños en carreteras.

En esta zona se reportaron hasta 43 mil viviendas resultaron afectadas

