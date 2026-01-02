Consulado de México en Denver en Alerta por Incendio en las Inmediaciones
Esta noche se registra un incendio en el área de Denver y Glendale
El Consulado de México en Denver informó que se mantienen al tanto del incendio que se encuentra activo en este momento en en las inmediaciones del Consulado General.
Si usted o algún conocido requiere asistencia, comuníquese al teléfono de emergencias: 303-667-8657
De acuerdo con el Departamento de la Policía de Denver, Leetsdale Drive está cerrada en ambas direcciones.
Con el cierre de carreteras debido a un incendio estructural. Se prevén retrasos en la zona
Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, y si hay personas heridas.
