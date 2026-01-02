Inicio Internacional Consulado de México en Denver en Alerta por Incendio en las Inmediaciones

Consulado de México en Denver en Alerta por Incendio en las Inmediaciones

Esta noche se registra un incendio en el área de Denver y Glendale

Consulado de México en Denver en Alerta por Incendio en las Inmediaciones

Consulado de México en Denver en Alerta por Incendio en las Inmediaciones.

El Consulado de México en Denver informó que se mantienen al tanto del incendio que se encuentra activo en este momento en en las inmediaciones del Consulado General. 

Si usted o algún conocido requiere asistencia, comuníquese al teléfono de emergencias: 303-667-8657

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Denver, Leetsdale Drive está cerrada en ambas direcciones.

Con el cierre de carreteras debido a un incendio estructural. Se prevén retrasos en la zona

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, y si hay personas heridas.

